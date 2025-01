Potenza: tappa per il Giro d’Italia! Ecco la data prevista

Sono due le tappe del Giro di Italia 2025 che interessano la Basilicata:

Mercoledì 14 Maggio – 5a tappa: Ceglie Messapica – Matera;

Giovedì 15 Maggio – 6a tappa: Potenza – Napoli.

Il programma sarà presentato ufficialmente nel pomeriggio a Roma.

La Giunta regionale nella sua ultima riunione, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, ha approvato una delibera con la quale ha demandato gli adempimenti alla Direzione generale del Dipartimento per lo Sviluppo economico per la partecipazione della Regione Basilicata, tenuto conto che la realizzazione delle tappe comporta costi per l’organizzazione e la logistica, i quali richiedono un impegno finanziario anche da parte degli enti locali e regionali.

L’Assessore Cupparo sottolinea che il Giro d’Italia rappresenta una delle competizioni ciclistiche più importanti a livello internazionale, seguita da milioni di appassionati in tutto il mondo e trasmessa su canali televisivi nazionali e internazionali, contribuendo in maniera significativa alla visibilità delle località attraversate.

La partecipazione della nostra Regione all’organizzazione di alcune tappe, anche alla luce delle precedenti edizioni che hanno riguardato il territorio della Basilicata, rappresenta un’opportunità unica per promuovere il territorio e valorizzare le eccellenze paesaggistiche, culturali e naturali della regione, incentivando l’afflusso turistico e sostenendo l’economia regionale.

Cupparo aggiunge:

“La Regione si è posta tra i suoi obiettivi strategici, tra l’altro, la promozione del territorio attraverso attività di valorizzazione culturale, turistica e sportiva, in un’ottica di sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

Il turismo sportivo rappresenta una leva importante per attirare visitatori e far conoscere il patrimonio naturale, storico e paesaggistico della Basilicata, generando un impatto positivo su vari settori dell’economia locale, inclusi quelli dell’ospitalità, della ristorazione e del commercio.

Inoltre eventi di risonanza nazionale e internazionale hanno dimostrato di poter rafforzare l’identità del territorio e di migliorarne la visibilità sui mercati turistici nazionali ed esteri”.

Nel sottolineare che la Regione è impegnata a sostenere iniziative che contribuiscano alla crescita sostenibile e alla valorizzazione delle proprie risorse territoriali, coinvolgendo anche le comunità locali e favorendo il turismo esperienziale, l’Assessore evidenzia che in quest’ottica, il sostegno a manifestazioni sportive di grande richiamo risponde alla duplice finalità di promuovere lo sport e di generare nuove opportunità di sviluppo economico locale.