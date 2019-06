Potenza, grande attesa per il Concerto dell’Orchestra e del Coro di questo Liceo: i dettagli

C’è grande attesa per “Jeux d’entants”, il Concerto dell’Orchestra e del Coro del Liceo Statale Musicale “W. Gropius” di Potenza.

Lo spettacolo, il cui ingresso è libero, si svolgerà presso l’Auditorium del Conservatorio Musicale “G. da Venosa” di Potenza, venerdì 7 giugno 2019, alle ore 18:00.

Nel corso della serata verranno assegnate le borse di studio dall’Associazione amici di Monsignor Bertazzoni e dell’azienda agricola “Paola Colucci”.

Il concerto si aprirà con l’esibizione di formazioni diverse, che metteranno in luce le peculiarità degli alunni delle classi del Dipartimento Fiati, Archi, Coro e Musica da Camera.

In programma musiche di Mozart, Beethoven, Bottesini, Rameau, ma anche Dupèrè e Newley. Gli arrangiamenti sono curati dalla prof.ssa Freno per organico sinfonico.

L’evento giunge al termine dell’anno scolastico e consente di presentare il repertorio musicale svolto.

In evidenza vi è l’impegno profuso dai docenti e dagli alunni di un indirizzo di studi molto impegnativo, qual è quello del Liceo Musicale.

Al termine dei cinque anni vengono formati giovani musicisti che sono già pronti per entrare nel circuito del lavoro oppure sono in predicato di accedere al Conservatorio, come prosecuzione naturale del percorso formativo.

Al termine del ciclo di studi la preparazione dei ragazzi è tale da spaziare con disinvoltura dal repertorio classico a quello moderno.

Durante l’anno gli allievi hanno avuto molte opportunità per mettersi in evidenza.

Diversi, infatti, sono stati gli spettacoli che hanno visto gli studenti del Gropius protagonisti sui palchi più importanti della Basilicata, con delle uscite anche fuori regione.

Di ciò può dirsi certamente soddisfatto il Dirigente Scolastico, il prof Paolo Malinconico che, sul palco dell’Auditorium, tirerà le somme di quanto è stato fatto nel corso di quest’ultimo anno scolastico e della stagione artistica.