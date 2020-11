Potenza, grande spavento in questo centro della provincia: auto in fiamme! Le foto

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, la scorsa notte alle ore 00:55 circa sono intervenuti per incendio autovettura in via Santo Spirito nel centro storico di Melfi.

I Vigili del fuoco arrivati sul posto, hanno trovato una autovettura ed un motocarro completamente avvolti dalle fiamme.

L’incendio ha lambito una tubazione del gas provocandone una perdita, spento le fiamme i VV.F. hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e richiesto l’intervento dei tecnici del gas per il ripristino della rete di distribuzione.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto anche Carabinieri e tecnici del gas.

