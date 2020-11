Potenza, raccolta rifiuti: nuova ordinanza del sindaco. Tutti i dettagli

Il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha emesso una propria ordinanza, immediatamente esecutiva, che regolamenta il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati da utenze domestiche e non domestiche, nell’area extra urbana della Città, quella con il metodo dei contenitori stradali, stabilendone giorni e orari.

Il provvedimento nello specifico vieta:

“di abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;

di conferire nel territorio comunale rifiuti prodotti al di fuori dell’ambito territoriale del Comune di Potenza;

di conferire i rifiuti nei contenitori di altre utenze domestiche e non domestiche;

di trasportare i rifiuti prodotti nelle zone già servite con il sistema di raccolta domiciliare “porta a porta” verso altre zone della città non ancora raggiunte dal servizio e di conferirli nei cassonetti eventualmente ancora ubicati in tali zone;

di imbrattare i contenitori per la raccolta dei rifiuti;

di conferire rifiuti in contenitori diversi da quelli per i quali sono destinati o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle più avanti specificate per il loro utilizzo;

di conferire materiali che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;

di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori dei contenitori;

di utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle vigenti nella propria zona;

di appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate.

1) UTENZE DOMESTICHE, previo conferimento rifiuti nei contenitori stradali per la raccolta del rifiuto dalle ore 8:00 alle ore 19:00:

1a) nei giorni di Martedì e Sabato di ogni settimana, dovrà essere effettuato il conferimento degli scarti della frazione organica, in sacchi compostabili, da riporre all’interno dell’apposito contenitore stradale marrone;

1b) il Martedì e Venerdì di ogni settimana, dovrà essere effettuato il conferimento degli scarti di Carta, Cartone e Cartoncino, all’interno di apposito contenitore di colore blu; detta frazione di rifiuto dovrà essere conferita, all’interno dell’apposito contenitore, solo con sacchi di carta o sfusa (senza sacco);

1c) il Lunedì, Mercoledì e Venerdì di ogni settimana, dovrà essere effettuato il conferimento degli scarti di Multimateriale Leggero (Plastica e Metallo), all’interno di appositi sacchi di colore giallo semitrasparenti e/o contenitore giallo;

1d) il Lunedì e Giovedì di ogni settimana, dovrà essere effettuato il conferimento degli scarti della frazione Non Differenziabile, all’interno di appositi sacchi di colore grigio semitrasparenti e/o di apposito contenitore di colore grigio;

1e) il Sabato di ogni settimana, dovrà essere effettuato il conferimento degli scarti del Vetro, all’interno di apposito contenitore di colore verde; il conferimento, all’interno dell’apposito contenitore, dovrà avvenire sfuso e senza sacco;

1f) i Farmaci Scaduti dovranno essere conferiti solo negli appositi contenitori, rinvenibili all’interno di farmacie, parafarmacie, ambulatori, laboratori medici di analisi e presso alcuni uffici pubblici;

1g) le Pile Esauste dovranno essere conferite solo negli appositi contenitori rinvenibili all’interno degli esercizi commerciali che ne effettuano la vendita, oltre che in alcune scuole ed uffici pubblici;

1h) i Rifiuti Ingombranti (es. mobili, materassi, tavole, rottami metallici, ecc.) dovranno essere conferiti, gratuitamente, presso il Centro di Raccolta Comunale ovvero, in seguito a prenotazione, chiamando il numero verde 800 27 64 86. Tali rifiuti verranno ritirati secondo le istruzioni fornite dal gestore del servizio;

1i) i RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) dovranno essere conferiti, gratuitamente, presso il Centro di Raccolta Comunale ovvero, in seguito a prenotazione, chiamando il numero verde 800 27 64 86 e verranno ritirati secondo le istruzioni fornite dal gestore del servizio. Rientrano in questa categoria di rifiuto i seguenti materiali elencati a titolo non esaustivo: cucine, televisori, computer, cellulari ecc.;

1l) gli Sfalci e Potature vegetali prodotti da utenze domestiche a seguito di piccole attività di manutenzione di aree verdi private, dovranno essere conferiti, gratuitamente, presso il Centro di Raccolta Comunale;

Tabella 1 – Calendario Conferimento Utenze Domestiche

UTENZE DOMESTICHE ORARIO DI CONFERIM. ORE 8:00 – 19:00 DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB CARTA-CARTONI-CARTONCINI X X PLASTICA -METALLI X X X ORGANICO X X INDIFFERENZIATO X X VETRO X

2) UTENZE NON DOMESTICHE (es. uffici pubblici e/o privati, scuole, imprese di pulizia, studi professionali, artigiani, esercizi commerciali ed industrie), dovranno conferire nei contenitori stradali nelle attrezzature d’uso i rifiuti prodotti, limitatamente a quelli assimilati agli urbani, esclusivamente e tassativamente nei giorni ed agli orari di seguito indicati:

2a) nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 08:00 alle ore 19:00 dovrà essere effettuato il conferimento degli scarti della Frazione Organica, esclusivamente in sacchi compostabili, nell’apposito contenitore marrone;

2b) nei giorni di Martedì e Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 19:00 dovrà essere effettuato il conferimento dell’imballaggio di Cartone-cartone-cartoncino che pulito, piegato e legato dovrà essere depositato negli appositi contenitori;

2c) nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 19:00 dovrà essere effettuato il conferimento di Multimateriale Leggero (Plastica e Metalli), all’interno di appositi sacchi di colore giallo semitrasparenti o negli appositi contenitori;

2d) nei giorni di Mercoledì e Sabato dalle ore 8:00 alle ore 19:00 dovrà essere effettuato il conferimento del Vetro all’interno degli appositi contenitori di colore verde;

2e) il Lunedì e Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 19:00 dovrà essere effettuato il conferimento della frazione Non Differenziabile all’interno di sacchi semitrasparenti nel’ apposito contenitore;

Tabella 2 – Calendario Conferimento Utenze Non Domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE ORARIO DI CONFERIM. ORE 8:00 – 19:00 DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB CARTA-CARTONI-CARTONCINI X X PLASTICA -METALLI X X X ORGANICO X X X INDIFFERENZIATO X X VETRO X X

È fatto obbligo ai titolari di esercizi commerciali, artigianali e di pubblici esercizi adibiti alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai venditori ambulanti di prodotti alimentari, di porre in essere ogni misura idonea ad eliminare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti da parte degli avventori. È fatto divieto di depositare sulle vie pubbliche e private, sugli spazi aperti al pubblico, anche temporaneamente, materiali e rifiuti di qualsiasi specie se non con le modalità previste nel presente atto (merceologie, giorni ed orari) ed è altresì vietato l’uso di qualsiasi altro contenitore che non sia quello all’uso dedicato.

L’ordinanza prevede anche che l’inosservanza delle disposizioni indicate comporti l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di 25 euro a un massimo di 500, secondo quanto disposto dall’art. 7 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni, salvo che la condotta contestata non integri maggiori e ulteriori responsabilità, derivanti dall’illecito comportamento, previste e disciplinate da specifiche disposizioni legislative e/o da regolamenti comunali in materia.

La sanzione potrà essere applicata ai singoli utenti trasgressori o alle amministrazioni condominiali nel caso di violazioni relative alle attrezzature a essi consegnate o a conferimenti non correttamente effettuati.

L’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo a opera di qualsivoglia soggetto è vietato e sanzionato ai sensi dell’art. 674 c.p. e degli artt. 192 e 255 del D. Lgs. n.152/2006″.

