Potenza: grazie a tutti i medici e al personale dell’Ospedale! Ecco le foto dell’albero di Natale e il messaggio di speranza della Concessionaria Autobrindisi

In questo difficile momento sono sempre apprezzati gli aiuti per quanti si stanno prodigando a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero.

Un piccolo dono, fatto col cuore all’Ospedale San Carlo, è stato effettuato anche dalla storica Concessionaria Autobrindisi di Potenza.

Il titolare ha infatti raccontato alla nostra Redazione che:

“quest’anno abbiamo voluto contribuire in modo tangibile all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia generata dalla diffusione del Covid-19.

La pandemia ha avuto, e continua ad avere, ripercussioni su tutti noi ma senza dubbio ha in primis messo a dura prova chi si trova faticosamente a lottare ogni giorno e in prima linea contro il virus e le sue conseguenze.

Dopo mesi di “guerra” contro questo “nemico invisibile”, una delle tante ripercussioni potrebbe essere lo sconforto e la perdita di speranza.

Per questo abbiamo pensato di dare un piccolo sostegno morale con questo albero di Natale, fatto col cuore, sia per ringraziare i medici e il personale sanitario per il lavoro svolto sia per esprimere la nostra vicinanza a tutti i pazienti dell’Ospedale e alle loro famiglie.

In un periodo natalizio così tanto diverso da quelli passati ci auguriamo che le luci di quest’albero possano riaccendere in ognuno di noi la luce della speranza e suscitare un accenno di normalità”.

Facciamo i complimenti per questo dono e per questo messaggio di speranza alla Concessionaria Autobrindisi di Potenza, da sempre al servizio della propria comunità nei momenti di bisogno.

Di seguito alcune foto.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)