Potenza: il comico Dino Paradiso arriva in provincia! Ecco i dettagli

Si apre con il teatro e cabaret all’insegna della lucanità il 2023 del Festival Appennino Mediterraneo, con il primo appuntamento del nuovo anno in programma per domani sera a Grumento Nova.

Al Castello Sanseverino, nel centro storico del comune della Val d’Agri, alle 21 si esibirà il comico Dino Paradiso con lo spettacolo “Io sono lucano”, organizzato da Fondazione Appennino e Forum dei Giovani di Grumento Nova in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Il F.A.ME. è il festival multidisciplinare per il quale Fondazione Appennino ha ottenuto il riconoscimento e il sostegno del Ministero della Cultura per il triennio 2022-2024 e la cui prima stagione si è conclusa lo scorso dicembre 2022.

Nel frattempo della nuova, la cui partenza è prevista per settembre 2023, la Fondazione ha comunque deciso di continuare gli eventi per mantenere il percorso di impegno per le comunità delle aree interne, a cui il festival è dedicato ed indirizzato, realizzando eventi di qualità nei borghi anche in periodi lontani dai mesi estivi, quando i paesi tornano a vivere per poche settimane.

E’ la filosofia che guida la Fondazione sin dai primi passi: sperimentare nuovi modelli per superare i luoghi comuni che vedono le aree interne come eternamente svantaggiate ma che invece mantengono ancora una grande potenzialità e reali possibilità di riscatto, legate in particolar modo alle opportunità che vengono dalla sostenibilità e dalle tecnologie.

Il F.A.ME. è in questa filosofia poiché anche l’arte e la cultura rappresentano una fondamentale leva per la valorizzazione e promozione del territorio e della sua identità.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

