Potenza: il Comune ha ottenuto oltre 100000 euro. Ecco come verranno impiegati

Il Comune di Potenza ha ottenuto un finanziamento di 128.832 euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3, Sub-investimento 2.3.2 “Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro”.

Le risorse saranno destinate all’aggiornamento del Sistema Informativo di Gestione del Personale (SIGP), consentendo all’Ente di dialogare direttamente con il progetto Minerva (HRM Toolkit) promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Così l’assessore alla Programmazione del Comune di Potenza, Loredana Costanza:

“Questo finanziamento rappresenta un risultato significativo per la nostra Amministrazione.

Investire nella digitalizzazione e nella pianificazione strategica della forza lavoro significa investire nel capitale umano, che è il vero motore della macchina amministrativa.

Il personale comunale non è soltanto una componente organizzativa, ma il cuore pulsante dei servizi che ogni giorno vengono garantiti alla comunità”.

L’intervento si integra con l’iniziativa di formazione PerformaPA, i corsi per il personale già in fase di attuazione, rafforzando una visione organica che punta alla modernizzazione dell’Ente attraverso strumenti innovativi e percorsi di crescita professionale.

Prosegue l’assessore:

“Questa Amministrazione attribuisce un valore centrale al personale, promuovendo formazione continua, aggiornamento delle competenze e strumenti digitali avanzati.

Solo valorizzando le professionalità interne possiamo costruire un Comune più efficiente, più attrattivo per nuovi talenti e maggiormente in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini.

Con questo ulteriore traguardo, il Comune di Potenza conferma il proprio impegno nell’attuazione degli investimenti PNRR, consolidando un percorso di rinnovamento organizzativo fondato su innovazione, competenze e qualità dei servizi pubblici”.