Incidente sulla Potenza-Melfi!

19 Febbraio 2026

Incidente stradale sulla Potenza – Melfi.

Il sinistro è avvenuto nei pressi dell’uscita di Tiera.

Sul posto Vigili del fuoco e mezzi di soccorso.

Raccomandiamo la massima prudenza.

Seguiranno aggiornamenti.