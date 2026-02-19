Incidente sulla Potenza-Melfi!

Incidente stradale sulla Potenza – Melfi.
Il sinistro è avvenuto nei pressi dell’uscita di Tiera.
Sul posto Vigili del fuoco e mezzi di soccorso.
Raccomandiamo la massima prudenza.
Seguiranno aggiornamenti.
Il Comune di Potenza ha ottenuto un finanziamento di 128.832 euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1, Componente 1, Investimento…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Comitato Idonei ARLAB: “Il Comitato Idonei ARLAB rompe il silenzio e solleva un caso di profonda incoerenza amministrativa…
Il Consiglio dei ministri del 18 febbraio ha approvato il decreto legge per le misure urgenti sulla riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas….
Indetto dal Ministero della Giustizia un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3350 allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria per…
Atteso nuovo peggioramento del tempo su Potenza, nelle prossime ore. Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, oggi 19 Febbraio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi,…
Rapina ai danni di una farmacia a Matera. Secondo le prime ricostruzioni e come fa sapere rainews, un uomo armato di coltello ha minacciato il…
Anche nel 2026, chi ha un reddito basso ha diritto ad alcuni bonus e agevolazioni. Spiega romatoday che “nel 2026 il sistema degli incentivi pubblici cambia in…
Nella mattinata del 16 febbraio, un tentativo di introduzione di sostanza stupefacente è avvenuto presso il settore colloqui della Casa Circondariale di Potenza. Un tentativo…
Una nuova perturbazione atlantica attraverserà velocemente l’intera penisola determinando precipitazioni diffuse, nevicate a quote localmente basse al settentrione ed un rinforzo generalizzato dei venti. Sulla…
«Un servizio instancabile a questa comunità che hai accompagnato». Lo ha detto l’Arcivescovo durante l’omelia per il funerale di don Beniamino Cirone. «Quante Quaresime, quanta…
“Per mancanza di componenti, l’attività produttiva lavorativa a Stellantis di Melfi (Potenza) sarà sospesa nell’intero stabilimento dalle ore 06.00 alle ore 22.00 di domani Giovedì…
Sono stati consegnati dal Comune i lavori per la realizzazione del nuovo “Parco del Carmelo”, che sorgerà nell’area che ospita il Santuario del Carmine a…