Potenza, in arrivo i giorni della merla: farà freddo o caldo? Queste le previsioni aggiornate

Secondo la tradizione popolare, i giorni della merla (dal 29 al 31 gennaio) rappresentano il periodo più freddo dell’anno.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani mercoledì 28 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 4°C.
Giovedì 29 Gennaio avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 7°C, la minima di 4°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.