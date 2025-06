Potenza: in Piazza Don Bosco un’intensa settimana di eventi. Ecco tutti gli appuntamenti in programma

Dopo le festività per il Santo Patrono, anche quest’anno, si anima un’altra piazza importante della città, Piazza Don Bosco, con Festinsieme 2025: un’intensa settimana di eventi di carattere culturale, artistico, sportivo, musicale e religioso che coinvolgeranno non solo il quartiere di Rione Risorgimento e di Parco Aurora ma l’intera città.

Ciò che caratterizza maggiormente questa manifestazione è il consolidato coinvolgimento dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie nello stile gioioso di Don Bosco.

Anche oggi, attraverso Festinsieme, vogliamo riscoprire che è possibile costruire una società più umana, aperta ai valori dell’amicizia e della fraternità.

L’inaugurazione di Festinsieme avverrà sabato 7 giugno in Piazza dei Comuni a partire dalla ore 18 con giochi gonfiabili per bambini e animazione e alle 20.00 musica dal vivo con il gruppo Sesto Liscio Vero.

Momento centrale sarà proprio l’apertura dei festeggiamenti alla presenza del parroco di Don Federico Mingrone.

Secondo appuntamento della settimana di festa sono i tornei sportivi di calcio a cura della PGS don Bosco “Domenico Lorusso”, nei campi dell’oratorio rivolti ai giovani atleti delle categorie under 11, 13, 15 e 17, contestualmente alla Summer Cup, torneo di calcio rivolto ai giovani.

Le manifestazioni sportive si concluderanno domenica 15 con un mattinata dedicata a dimostrazioni sportive di calcio e volley in Piazza Don Bosco, sempre a cura della PGS, a partire dalle ore 10.00.

Domenica 8 Giugno la tredicesima edizione della “StradonBosco con Domenico 2025”.

La passeggiata e gara podistica non agonistica in memoria di Domenico Lorusso, giovane educatore salesiano, che partirà alle ore 9:00 da Piazza don Bosco e coinvolgerà la comunità in una mattinata all’insegna dello sport.

A fine mattinata il Pranzo Solidale in oratorio, momento conclusivo di condivisione comunitaria di un intero anno di lavoro della Caritas parrocchiale.

Entrando nel vivo di Festinsieme giovedì 12 giugno alle ore 18.00, nella sala Mons. Bertazzoni, si terrà la Conferenza Pedagogia con il Dott. Marcello Ricciuti, direttore dell’Hospice dell’A.O.R., San Carlo di Potenza, che parlerà di come sia possibile trasformare la malattia in testimonianza di speranza. Modererà l’incontro Don Massimiliano De Luca.

Sabato 14 giugno alle ore 16.00 ci sarà l’inaugurazione della Savio Estate 2025 nel cortile dell’Oratorio e poi grandi giochi in piazza. Appuntamento da non perdere alle ore 22.00 il concerto di 80 Voglia di 90/2000.

Domenica 15 Giugno, dopo la mattinata di sport, la Santa Messa in piazza alle ore 18:00 e il pellegrinaggio delle statue di Maria Ausiliatrice e di Don Bosco lungo le vie del quartiere in programma alle ore 19:00.

A conclusione, nella serata di Domenica 15 Giugno, lo spettacolo del trio LA RICOTTA alle ore 22:00.

Durante le serate in Piazza Don Bosco saranno aperti gli stand gastronomici e sarà possibile acquistare i biglietti della speciale Lotteria di Festinsieme, “Il Premio che ti fa ricco è quello che si dona”: i vincitori della lotteria saranno il tramite per consegnare un contribuito solidale alle persone che ne hanno bisogno.

