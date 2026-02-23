Potenza, in Prefettura la sottoscrizione del nuovo Protocollo d’Intesa Regionale Anticrimine

Nell’ambito delle strategie di rafforzamento dell’azione di prevenzione e contrasto al crimine bancario, mercoledì 25 febbraio, alle ore 12,00 , nella Sala Italia del Palazzo del Governo di Potenza, nel corso della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, i Prefetti di Potenza e Matera Michele Campanaro e Maria Carolina Ippolito ed il Coordinatore nazionale di OSSIF/ABI Marco Iaconis sottoscriveranno il nuovo “Protocollo d’Intesa regionale con l’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela”.

Alla sottoscrizione parteciperanno, oltre ai vertici regionali e provinciali delle Forze di Polizia di Potenza e Matera, i Presidenti delle Province di Potenza e Matera, i Sindaci di Potenza e Matera, la Presidente ed il Segretario della Commissione Regionale ABI di Basilicata, il Direttore Regionale della Banca d’Italia ed i referenti degli Istituti Bancari aderenti al Protocollo d’Intesa regionale.