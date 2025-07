Potenza: in provincia al via i lavori per la creazione di 50 km di percorsi per mountain bike nei boschi e un’area di 6000 mq per gli sport all’area aperta. I dettagli

Il convegno “Montagna da vivere – Turismo, Cultura e Territorio”, svoltosi il 5 Luglio presso le suggestive terme di Latronico, ha rappresentato un importante momento di confronto e di scambio di idee dedicate al patrimonio montano lucano.

In uno scenario arricchito da una mostra fotografica e video, i partecipanti hanno potuto ammirare le meraviglie dei luoghi in cui l’associazione Lucania Trekking ha svolto le proprie attività.

Queste immagini evocavano non solo la bellezza dei paesaggi, ma anche un’esperienza di vita tangibile, favorita dall’allestimento di attrezzature specifiche per gli sport all’aperto.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose associazioni, enti e istituzioni, accomunati dalla volontà di condividere storie ed esperienze significative.

È stata un’occasione preziosa per ascoltare le testimonianze di chi vive quotidianamente la montagna, anche trasformandola in una fonte di ispirazione e opportunità lavorativa.

Il Sindaco di Latronico, Fausto De Maria, ha annunciato con entusiasmo l’avvio di iniziative volte a valorizzare ulteriormente il territorio.

Sono stati avviati i lavori per la creazione di 50 km di percorsi per mountain bike nei boschi circostanti, dando vita al progetto “Latronico Bike Center”.

In aggiunta, a breve inizieranno i lavori per il Latronico Experiential Park, un’area di 6000 mq dedicata non solo agli sport all’aria aperta, ma anche all’educazione ambientale.

Un contributo speciale è stato apportato dal pugliese Guido Gravame, ospite d’onore dell’incontro, il quale ha condiviso la sua passione per la Basilicata e la Calabria.

La sua presenza ha permesso ai molti appassionati di alpinismo, e non solo, di conoscerlo personalmente, in un interscambio di conoscenze e passioni legate alla montagna.

Antonio Cirigliano, Presidente dell’associazione organizzatrice, ha evidenziato la bellezza della montagna lucana, descrivendo scenari mozzafiato che raggiungono altezze considerevoli.

“Dalla cima del Monte Papa, ad esempio, è possibile ammirare il Mar Tirreno e il Golfo di Policastro, fino a intravedere lo Stromboli e l’Etna quando il cielo è limpido”, ha affermato con entusiasmo.

Il suo sogno, ha continuato, è quello di avvicinare sempre più persone alla montagna, invitandole a viverla attraverso le diverse attività sportive.

Cirigliano ha poi sottolineato l’importanza della comunità, considerando ogni individuo come protagonista in questo territorio dove il tempo scorre lentamente.

“È fondamentale ascoltare e coinvolgere tutti, siano essi turisti o abitanti del posto, indipendentemente dalle generazioni”, ha concluso.

La montagna rappresenta dunque un’identità forte per la Basilicata, custode di tradizioni e cultura, oltre che attrattore turistico.

Essa si propone non solo come meta stagionale, ma vuole intendersi come un laboratorio del futuro, pronto a accogliere progetti e attività che possano contribuire allo sviluppo sostenibile delle aree interne, in un processo umano che ispiri e guardi oltre proprio come solo le vette sanno ed insegnano a fare.

L’incontro rappresenta il primo di una serie di eventi progettati per promuovere una sensibilizzazione duratura verso la bellezza e l’importanza del mondo montano.