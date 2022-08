Potenza, in provincia grandi festeggiamenti per i 100 anni di “Zia” Antonia Maria! Tantissimi auguri

Nemoli ha festeggiato “Zia” Antonia Maria Cirigliano per il secolo di vita.

Circondata dall’affetto dei suoi cari familiari e del suo amato sposo, Antonia Maria Cirigliano ha festeggiato il suo 100^ compleanno.

Da tutti stimata, rispettata e benvoluta per le sue doti di bontà, onestà e umiltà, il Sindaco a nome personale e dell’Amministrazione comunale e facendosi interprete dei sentimenti di tutta la comunità, l’ha omaggiata con una targa di ringraziamento per la testimonianza di vita buona, morigerata e dedicata interamente alla famiglia, con gli auguri, dal profondo del cuore, di tanta serenità per gli anni avvenire.

