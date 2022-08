Potenza: in provincia si dimettono 6 consiglieri comunali! I dettagli

Sei consiglieri comunali di Maratea si sono dimessi.

Si tratta dell’intero gruppo consiliare di Forza Italia Maratea, costituito da Francesca Crusco, Glosa Biagio, Mariano Limongi, contestualmente ai Consiglieri comunali Luca Magliacane, Mariassunta Tarallo e Giovanni Fulco hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale.

Ecco quanto si apprende da un comunicato stampa:

“Carissimi cittadini oggi si chiude una tra le peggiori pagine della storia amministrativa di Maratea.

Le dimissioni seppur dolorose si sono rese necessarie.

Dolorose, perché il nostro obbiettivo era quello di far rinascere una Maratea diversa, proiettata al futuro, dando l’opportunità alle nuove generazioni di rimanere nel proprio paese, esprimere la propria idea/opinione.

In un luogo dove mettere un like ad un post, sia la normalità e non timore di ritorsione personale.

Pur impegnando tutte le nostre capacità e passione, la nostra azione amministrativa è stata bloccata dalla scellerata scelta del 5 Marzo 2021 da parte del Sindaco STOPPELLI.

Anche se revocati, il nostro impegno è rimasto sempre vigoroso; ci siamo sempre confrontati con le istituzioni Regionali, portando risultati senza clamore per la nostra Maratea, a differenza di chi ha millantato crediti e fatto primi piani.

Ci dimettiamo, come atto di Amore verso voi Concittadini e la nostra Maratea, così facendo l’unica azione che l’amministrazione Stoppelli può fare è ‘Andare a Casa’.

Siamo certi che ritornerà a splendere il sole ma siamo consapevoli che noi tutti dobbiamo essere partecipi, affinché possa iniziare un nuovo processo che darà a Maratea grandi soddisfazioni e la collocherà sul podio internazionale.

Questo processo potrà iniziare soltanto se, quando saremo chiamati ad eleggere la nuova amministrazione, il nostro voto sarà un voto libero, senza interessi privati, e senza compromessi.

Forza Maratea siamo tutti con te”.

