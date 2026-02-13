Potenza, in questa scuola Formazione scuola lavoro

Il Liceo delle Scienze Umane “Emanuele Gianturco” di Potenza torna alle origini: il progetto di Formazione Scuola Lavoro svolto presso l’Istituto Comprensivo Don Milani – Leopardi durante l’anno scolastico in corso altro non è stato che IL Tirocinio per eccellenza: quello che l’Istituto Magistrale anni addietro praticava per formare sul campo futuri maestri e docenti.

Un laboratorio umano e didattico, incontro di professionalità in essere e in nuce reso possibile dalla lungimiranza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Marcella Marsico, dei maestri Stefano, Lucia, Antonietta, Mario, Tina e di tutto il personale coinvolto.

Nell’ arco di circa tre mesi gli studenti e le studentesse della classe IV A del Liceo potentino ha assistito alle lezioni svolte nelle classi di scuola primaria e secondaria per apprendere le metodologie didattiche e gli approcci relazionali utilizzati. A fine giornata un resoconto complessivo con il maestro Stefano li aiutava a elaborare le attività osservate, i successi e le criticità, gli ambiti di miglioramento.

La testimonianza di Rebecca, studentessa del liceo: “Partecipare al progetto ex PCTO presso l’istituto comprensivo Don Lorenzo Milani, alternando i giorni tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado è stata un’esperienza incredibile.

Per me non si tratta solo di fare ore di alternanza ma di scoprire qualcosa su me stessa.

L’organizzazione a gruppi ci ha permesso di passare dalla secondaria alla primaria ed è stata utile per avere una visione più completa. Tuttavia devo ammettere che mi sono sentita completamente a mio agio nella scuola primaria.

La spontaneità e la curiosità dei bambini rendono l’ambiente più coinvolgente e ho percepito subito un senso di utilità. Il momento più importante l’ho vissuto in una quinta primaria: ho conosciuto una bambina che affronta delle significative difficoltà (…) Appena sono entrata in classe lei si è avvicinata a me e si è seduta sulle mie gambe.

Inizialmente, lo ammetto, ero spaventata ma dopo qualche secondo ogni timore è svanito. Io sono stata spesso vicino a lei per la curiosità di capire il suo modo di apprendere e comunicare.

Questa interazione così inaspettata ha chiarito in me una cosa, ovvero che non voglio solo lavorare con i bambini ma dedicarmi a coloro che hanno bisogno di un supporto o di qualcuno che apprezza le loro sfide.

Il mio obiettivo è stare a contatto con i bambini che hanno delle problematiche. È una cosa che mi rende felice e mi dà un senso di realizzazione, infatti la professoressa che ci ha accompagnato, da subito mi disse che mi vedeva benissimo in questo ambito. E grazie a Martina (nome di fantasia ndr) so che questa è la mia strada”.

Il Dirigente del Liceo Gianturco, prof. Mario Lanzi, esprime profonda gratitudine all’Istituto Don Milani – Leopardi e alla sua Dirigente. Guarda già alla prosecuzione di questa preziosa sinergia, pienamente condivisa dalla Dirigente dell’istituto accogliente, prof.ssa Marcella Anna Marsico, che sottolinea:

“Un’esperienza che conferma, ancora una volta, come la scuola possa essere luogo vivo di crescita condivisa, dove tradizione e innovazione si intrecciano per formare cittadini e professionisti consapevoli”.