Potenza, incontro tra Prefetto e Comandante dell’esercito: “Massima tempestività in caso di calamità”. I dettagli

Nel corso della mattinata odierna, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto, presso il Palazzo del Governo, il Colonnello Ciro Maddaluno, Comandante del Comando Militare Esercito “Basilicata”.

Il Colonnello Maddaluno, laureato in Scienze politiche e Scienze strategiche, dal 26 Novembre 2021 ha assunto l’incarico di Comandante del Comando Militare Esercito “Basilicata”, dopo aver espletato le funzioni di Capo di Stato Maggiore presso lo stesso Comando.

Il Colonnello Maddaluno ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e successivamente la Scuola di Applicazione di Torino; ha partecipato nel corso della sua carriera a molteplici ed importanti operazioni sia in Italia che all’estero.

L’incontro, che ha rappresentato l’occasione per una reciproca conoscenza e per il rinnovo di una piena collaborazione, si è svolto in un clima di assoluta cordialità.

Ha dichiarato il Prefetto Campanaro al termine dell’incontro:

“Ho manifestato pieno apprezzamento per l’attività messa in campo da Esercito Italiano che, oltre a costituire oramai da tempo parte integrante del sistema di sicurezza nazionale, è qui in provincia di Potenza componente fondamentale del sistema di Protezione Civile, assicurando massima tempestività d’intervento in caso di pubbliche calamità.

In questo contesto, abbiamo programmato con il Colonnello Maddaluno un pacchetto di esercitazioni con scenari articolati di Protezione Civile”.

