Potenza: istallazione di autovelox in questa zona. Ecco l’ordinanza

Il Comune di Potenza comunica:

“Premesso che: con deliberazione di Giunta Comunale n 201 di rep del 12.7.2022 è stato approvato il progetto esecutivo per l’istallazione di dispositivi di controllo della velocità, funzionanti per l’intero arco della giornata, e appaltati dalla aggiudicataria del servizio di noleggio dei dispostivi in argomento, “Project Automation S.p.A”, sulle seguenti postazioni:

lungo la S.S. n. 7 Var/B “Variante di Potenza” km 466+745 lato sinistro direzione Potenza su entrambe le corsie Località Varco D’lzzo, viale dell’Unicef, direzione via Roma, su entrambe le corsie di marcia;

Considerato che: per l’esecuzione dei lavori di istallazione dei dispositivi di controllo della velocità è necessario emettere Ordinanza Dirigenziale, disponendo il restringimento della carreggiata con eventuale senso unico alternato regolato da movieri, per garantire la sicurezza della circolazione stradale;

DISPONE

per il giorno 18/7/2022 dalle ore 7:00 fino all’ultimazione dei lavori:

il restringimento della careggiata con l’eventuale chiusura al traffico della carreggiata prospiciente al cantiere sulle seguenti strade:

1. lungo la S.S, n. 7 Var/B “Variante di Potenza” km 466+74s lato sinistro direzione Potenza su entrambe le corsie di marcia;

2. viale dell’Unicef, direzione via Roma, su entrambe le corsie di marcia”.

Di seguito l’Ordinanza firmata dal primo cittadino.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)