Potenza: la città è pronta ad accogliere l’estate con il nuovo cartellone di eventi!

Con l’arrivo dell’estate, Potenza è pronta ad accogliere cittadini e visitatori con un ricco cartellone di eventi pensato per valorizzare il centro storico, le periferie e i luoghi simbolo della città.

L’estate potentina si propone come un’occasione per vivere la città in modo nuovo, all’insegna della socialità, della cultura e dell’intrattenimento.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con associazioni e realtà culturali del territorio, ha costruito un programma variegato e inclusivo, capace di animare le serate cittadine e offrire momenti di svago, riflessione e partecipazione.

Saranno il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca e l’assessore alla Cultura Roberto Falotico a incontrare i giornalisti, martedì 17 giugno 2025, alle ore 10:00, nello spazio Antica Caffetteria in piazza Matteotti, per illustrare, nel corso di una conferenza stampa, gli eventi che compongono il cartellone 2025 dell’Estate in Città.