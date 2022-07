Potenza: “La gestione dei rifiuti continua ad essere deficitaria ed ogni giorno incontriamo cittadini che si lamentano del servizio”. Questa la situazione

“La città di Potenza continua a vivere in uno stato di abbandono dal punto di vista amministrativo”.

Lo dichiara il Segretario cittadino del Pd, Carmine Lombardi, che aggiunge:

“La gestione dei rifiuti da parte dell’amministrazione di Destra e dell’Acta continua ad essere deficitaria ed ogni giorno incontriamo cittadini che si lamentano del servizio.

Nel 2019, sono stati rimodulati un milione di euro in Consiglio Comunale per procedere con l’estensione del servizio porta a porta ma ad oggi dopo due anni e mezzo nulla è stato fatto.

Per quanto riguarda le telecamere di sorveglianza sono state installate dalle precedenti amministrazioni in molte zone della città ma bisognava estenderne la presenza anche in altre zone della città.

Come spesso accade si continua a dire che è sempre colpa dei vecchi amministratori.

Richiamiamo, ancora una volta, sia l’amministrazione comunale che l’acta alle proprie responsabilità nell’erogazione di questi servizi essenziali, in caso contrario basterebbe ridare la possibilità agli elettori di tornare al voto e scegliere un’amministrazione capace“.

