ULTIME NEWS

Potenza, la Lega Basilicata scende in piazza al fianco delle forze dell’ordine per la sicurezza

13 Febbraio 2026

Il 14 febbraio la Lega Basilicata per Salvini Premier sarà in piazza a Potenza per manifestare solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine, con l’iniziativa “Io sto con il poliziotto”.

«Chi opera quotidianamente per la sicurezza dei cittadini – dichiara il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe – deve poter contare su regole chiare, su tutele adeguate e su un sistema che funzioni in modo coerente e giusto. L’iniziativa “Io sto con il poliziotto” vuole sottolineare proprio questo, mostrando sostegno a chi garantisce la sicurezza collettiva».

La giornata del 14 febbraio sarà inoltre occasione per lanciare la campagna referendaria per il SÌ ai quesiti sulla riforma della giustizia e per avviare il tesseramento 2026.

«Esortiamo tutti i cittadini – sottolinea Pepe – a informarsi, a partecipare al voto del 22 e 23 marzo e a unirsi alla nostra comunità politica. Sono scelte che incidono concretamente sull’assetto della giustizia, sulla sicurezza e sull’equilibrio tra diritti, doveri e responsabilità all’interno dello Stato».