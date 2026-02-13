Potenza, la Lega Basilicata scende in piazza al fianco delle forze dell’ordine per la sicurezza

Il 14 febbraio la Lega Basilicata per Salvini Premier sarà in piazza a Potenza per manifestare solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine, con l’iniziativa “Io sto con il poliziotto”.

«Chi opera quotidianamente per la sicurezza dei cittadini – dichiara il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe – deve poter contare su regole chiare, su tutele adeguate e su un sistema che funzioni in modo coerente e giusto. L’iniziativa “Io sto con il poliziotto” vuole sottolineare proprio questo, mostrando sostegno a chi garantisce la sicurezza collettiva».

La giornata del 14 febbraio sarà inoltre occasione per lanciare la campagna referendaria per il SÌ ai quesiti sulla riforma della giustizia e per avviare il tesseramento 2026.

«Esortiamo tutti i cittadini – sottolinea Pepe – a informarsi, a partecipare al voto del 22 e 23 marzo e a unirsi alla nostra comunità politica. Sono scelte che incidono concretamente sull’assetto della giustizia, sulla sicurezza e sull’equilibrio tra diritti, doveri e responsabilità all’interno dello Stato».