Potenza: la pioggia non ha fermato questi cittadini in bicicletta alla scoperta della città! Ecco le foto

Il Comune di Potenza aderisce al ‘Giretto d’Italia 2022’, realizzato da Legambiente, in collaborazione con Euromobility e FIAB Ciclostile, partecipando a un appuntamento che si terrà venerdì 16 settembre, in favore della mobilità sostenibile in città.

Giretto d’Italia, giunta alla sua dodicesima edizione, è una delle iniziative programmate nell’ambito della ‘Settimana Europea della Mobilità’ (Mobility Week), manifestazione che si svolge ogni anno dal 16 al 22 settembre e che rappresenta una grande occasione per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano, e per rafforzare il rapporto con le pubbliche amministrazioni.

Come ha fatto sapere Legambiente Potenza, ieri mattina:

“La pioggia non ha fermato i ciclisti più temerari.

Dai nostri checkpoint sono stati monitorati una trentina di mezzi sostenibili.

Un piccolo numero certo che è destinato a crescere, se la Città di Potenza saprà, anche attraverso il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) incrementare il bike to work, disincentivando l’utilizzo delle automobili, di cui il capoluogo, purtroppo detiene un triste primato.

Un’occasione importante per puntare concretamente su una mobilità integrata, intermodale e sostenibile, e trasformare così la nostra città e le nostre strade in luoghi più vivibili e sicuri, specie attraverso la creazione di percorsi ciclopedonali casa-scuola e casa-lavoro“.

Ecco le foto.

