Potenza: l’apprezzato maestro presepista Dino Gallicchio inaugura il “Presepe Artistico in Stile Orientale” in provincia. I dettagli

Lunedì 08 Dicembre 2025 alle ore 18.00, nella Chiesa SS. Trinità di Lagopesole (PZ), sarà presentato alla comunità il singolare Presepe in “Stile Orientale” dell’apprezzato maestro presepista Dino Gallicchio di Potenza.

Per l’originalità del suo stile, è una delle poche esposizioni di questo genere in Basilicata.

Per la realizzazione di questo “Presepe in Stile Orientale”, che si distingue dall’altra scuola denominata “Presepe in Stile Popolare”, Dino Gallicchio ha seguito i dettami di alcuni passi del Vangelo e le notizie giunte fino ai nostri tempi, tratte dalla storia della vita in Palestina ai tempi di Gesù.

Attenendosi il più possibile a queste informazioni, l’artista ha dato vita a questa scenografia in un’ambientazione tipica dei luoghi e del tempo dove è avvenuta la nascita di Gesù.

Pertanto, si potranno ammirare: una porzione di un tipico villaggio palestinese con case di forma cubica, dove la vita scorre lenta e nell’indifferenza dell’importante “evento” della nascita del “Salvatore”, che avviene poco più in là, in una stalla, dove solo umili pastori che bivaccano nel frattempo sotto le loro tipiche tende, in prossimità di un’oasi, avvertiti dall’angelo dell’annunciazione che porge loro la lieta notizia, si incamminano per rendergli omaggio.

“Un Presepe da leggere…” con questa frase si può sintetizzare la sensazione che si proverà nell’osservare questa scenografia che si sviluppa lungo i 3 metri di esposizione.

Il maestro Dino Gallicchio con l’intento di incentivare e tramandare la tradizione identitaria del Presepe in seno alle famiglie e alla comunità, realizza da decenni i suoi presepi nello “Stile Storico o Orientale” e la caratteristica che accumuna tutte le sue opere e quella di realizzare queste scenografie presepiali utilizzando anche materiali di riciclo, che opportunamente rilavorati diventano complementi della scena, come ad esempio un carretto da traino, le porte, una colombaia, gli scuri alle finestre o i solai delle case realizzati con le assi di una cassetta dell’ortofrutta, oppure i cestini o i contenitori rilavorando dei tappi di plastica, e ancora le tende alle porte e finestre con dei pezzi di stoffa ritagliati da alcune T-shirt in disuso o le palme costruite con un pezzo di cavo elettrico per il tronco e del nastro di carta per le foglie.

In questo periodo altre opere del maestro Dino Gallicchio sono esposte a Verona alla 41° Rassegna Internazionale “Presepi dal mondo”, a Dalmine (BG) per il 50° anniversario del Museo del Presepio, oltre alle sue precedenti partecipazioni a Pesche (IS) per il XXI° Contest “I Presepi nel Presepe”, a Mesagne (BR) per il concorso “I Presepi nel Cuore”, al Palazzo Gaeta di Pignola (PZ) per la XIV° edizione della mostra “Il Presepe nel Presepio” e c/o la Chiesa Madre di Rionero in V. (PZ).

Sarà possibile visitare il “Il Presepe in Stile Orientale della Chiesa SS. Trinità di Lagopesole”, a partire dal giorno 08 dicembre 2025, per tutto il periodo delle Festività Natalizie, durante il normale orario di apertura della Chiesa.

Le immagini e il video del “Presepe in Stile Orientale di Lagopesole” sono già stati annoverati nelle pagine del sito dell’Associazione Italiana Amici del Presepio (A.I.A.P.), organo ufficiale per gli appassionati dell’arte presepiale.

Queste le info in breve:

“Il Presepe in Stile Orientale della Chiesa SS. Trinità di Lagopesole”

08 Dicembre 2025 / 10 Gennaio 2026

Via Santissima Trinità, 85021 – Lagopesole PZ

Orari di apertura: normale apertura della chiesa ai fedeli

Ingresso gratuito

Ecco le foto.