Potenza: l’Arcivescovo Davide Carbonaro inaugura il Sentiero “Laudato Sì”, Un cammino tra natura e spiritualità in questo parco. Ecco le foto

“Restituire la terra alla terra”.

Con queste parole l’Arcivescovo Davide Carbonaro ha inaugurato il Sentiero “Laudato Sì” nel Parco Raffaele Acerenza a Potenza.

Un cammino tra natura e spiritualità, ispirato all’enciclica di Papa Francesco, con sei stazioni tematiche e riflessioni sull’ambiente.

Presenti le classi terze della scuola “Domenico Savio”.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla cooperativa “Il Volto” che gestisce l’omonimo ostello.

Il sentiero si propone come un luogo di meditazione a tema naturalistico, spirituale.

Esso ha come principale obbiettivo la creazione di una connessione tra il paesaggio naturalistico e la sfera spirituale, attraverso la creazione di stazioni (punti di riflessione) sui sei capitoli dell’enciclica LAUDATO SI.

Il percorso è ad anello e si trova all’interno del Bosco del Parco Raffaele Acerenza, inizia e finisce in prossimità dell’ingresso dell’Ostello Il Volto.

Il sentiero ha l’obbiettivo di coinvolgere i partecipanti in un’esperienza di connessione con la natura.

Lungo il sentiero, si possono osservare diverse specie vegetali, Il Corniolo, la Roverella, il Blanco spino selvatico, la Rosa Canina L., I’Edera, il Cardo Mariano e tante altre specie come le Orchidee Spontanee.

Inoltre si può fare attività di birdwatching, si può osservare ed ascoltare il Picchio, la Gazza (Pica pica), la Ghiandaia (Garrulus glandarius), il Germano reale (Anas platyrhynchos), ed il Gufo comune (Asio otus).

Il sentiero si compone di sei stazioni principali, dove sono state installate delle tabelle indicative, in riferimento all’enciclica “LAUDATO SI, mi’ Signore di Papa Francesco, sulla scia di San Francesco d’Assisi, dove ci spiega l’importanza di un’ecologia integrale.

Le tabelle guideranno i partecipanti verso varie tappe, ogni una dotata di QR-code per accedere a contenuti informativi e riflessioni spirituali e informazioni naturalistiche.

Il percorso interamente sterrato, è adatto a persone abili, in quanto presenta due punti dove si scende per arrivare nel cuore del bosco, e viceversa per rientrare al punto di partenza.

Il sentiero di Parco Raffaele Acerenza si snoda attraverso un paesaggio naturale suggestivo, caratterizzato da una vegetazione rigogliosa.

Questo percorso, ideale per gli amanti della natura e delle passeggiate all’aria aperta, offre un’esperienza unica per esplorare la biodiversità locale e fare un viaggio introspettivο.

Inoltre, il parco offre aree di sosta attrezzate dove è possibile riposarsi e godere di un pic-nic immersi nella natura.

Il sentiero di Parco Raffaele Acerenza rappresenta una vera e propria casi di tranquillità, perfetta per una giornata di relax e scoperta.

Ecco le foto dell’inaugurazione.