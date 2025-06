Potenza, l’attore Enzo Salvi arriva in provincia con il suo divertente spettacolo. Ecco l’appuntamento

Enzo Salvi, uno degli attori brillanti più completo dell’attuale panorama italiano, arriva a Baragiano Scalo con «Mamma mia comme sto!».

Il tormentone di “Er Cipolla” è infatti divenuto uno dei più celebri del suo repertorio.

Salvi, infatti, riesce a spaziare con disinvoltura dai ruoli da caratterista comico che interpreta ogni anno a quelli da attore a 360° nelle commedie teatrali.

Il personaggio è amato in tutta Italia da grandi e piccini non solo per le sue esibizioni comiche ma per tutti gli impegni che lo vedono protagonista costantemente tra cinema, piazze e televisione.

Come per i comici più popolari del passato, il suo successo nasce da una dura gavetta.

Dopo diverse esperienze come cabarettista ed intrattenitore, Salvi fonda nel ’91 con Mariano D’Angelo il duo comico “MAMMAMIA CHE IMPRESSIONE”.

Inizia così una serie interminabile di spettacoli “sold out” , spettacoli che si protraggono da allora ancora adesso nei teatri e nelle piazze Italiane, sempre attuali, sempre rinnovati e più comici che mai.

Per godere del suo spettacolo, appuntamento al 20 luglio alle ore 22:00 presso il Piazzale dei Ferrovieri.

Questa la locandina.