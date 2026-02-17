Potenza: l’IIS “L. da Vinci – Nitti” accoglie tre delegazioni europee. Ecco com’è andata

Si è conclusa con grande successo la settimana di accoglienza organizzata dall’IIS L. da Vinci-Nitti nell’ambito del Progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000336706, co-finanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione Europea.

Dal 9 al 13 febbraio 2026 l’Istituto ha ospitato tre gruppi di studenti accompagnati da due docenti ciascuno provenienti da:

•Lycée Touchard Washington (Le Mans, Francia);

•Daniel Theysohn IGS (Waldfischbach-Burgalben, Germania);

•Liceo Caracense (Guadalajara, Spagna).

La mobilità di gruppo ha coinvolto attivamente studenti e docenti del team Erasmus dell’Istituto, insieme ad altri docenti impegnati nelle precedenti mobilità realizzate nei Paesi partner, in un’ottica di scambio reciproco e consolidamento della rete europea.

La settimana si è aperta con la cerimonia ufficiale in Aula Magna, alla presenza del Dirigente Scolastico, professoressa Alessandra Napoli, con l’esecuzione dell’Inno dell’Unione Europea e il benvenuto istituzionale alle delegazioni ospiti.

Il programma ha previsto attività strutturate in sette gruppi transnazionali, favorendo la cooperazione interculturale e l’utilizzo della lingua inglese come veicolo di comunicazione.

Tema centrale della mobilità è stato il benessere (“well-being”), declinato attraverso laboratori, momenti di riflessione condivisa e attività creative.

Particolare rilievo ha avuto il project work internazionale dal titolo “Design Your Own Well-Being TV Series”, che ha visto gli studenti progettare e ideare serie televisive immaginarie dedicate alle diverse dimensioni del benessere emotivo, sociale, digitale, ambientale, sviluppando competenze linguistiche, digitali, creative e collaborative.

Sono stati inoltre realizzati:

•un laboratorio su arte e benessere;

•un podcast sull’esperienza Erasmus registrato presso la web radio d’Istituto “DVN”;

•un laboratorio esperienziale al buio, finalizzato a promuovere consapevolezza, empatia e inclusione.

Accanto alle attività didattiche, la mobilità ha previsto un ricco programma culturale, con visite guidate nel centro storico di Potenza, alla Cattedrale e alla Torre Guevara, oltre a uscite didattiche presso gli Scavi Archeologici di Ercolano, la città di Salerno e i Sassi di Matera.

Le attività hanno consentito agli studenti stranieri di conoscere il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio lucano e campano, rafforzando il legame tra scuola, cultura e dimensione europea.

La settimana di accoglienza ha rappresentato un’importante occasione di crescita personale e formativa per tutti i partecipanti, promuovendo i valori fondanti del programma Erasmus+: inclusione, cooperazione, dialogo interculturale e costruzione di una cittadinanza europea attiva e consapevole.

L’IIS “L. da Vinci – Nitti” conferma così il proprio impegno a potenziare la dimensione internazionale dell’istruzione, investendo nella mobilità come strumento strategico per l’innovazione didattica e l’apertura al contesto europeo.