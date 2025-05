Potenza, manca poco alla Festa di San Gerardo: attenzione alle modifiche alla viabilità!

Trasmettiamo e pubblichiamo l’ordinanza n° 247/2025 del Comune di Potenza:

“Considerato che è necessario emettere apposita ordinanza per regolamentare il traffico veicolare e la sosta sui tronchi stradali interessati dalle varie manifestazioni e dalla sosta dei veicoli autorizzati per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per consentire il regolare svolgimento, in sicurezza, della “Festa Patronale – San Gerardo La Porta” edizione 2025, salvaguardando l’incolumità di persone e di cose;

Il Comune di Potenza dispone:

1) il senso unico di circolazione in Viale Dante dall’intersezione con Piazza Verdi sino all’intersezione con Via Vaccaro per i giorni:

29 Maggio 2025 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

30 Maggio 2025 dalle ore 00.00 alle ore 17.00;

2) il divieto di transito dei veicoli in Viale Dante e Via Verdi dalle ore 10:00 del giorno 29 Maggio 2025 alle ore 24:00 del giorno 30 Maggio 2025 e, comunque, fino a cessate esigenze;

3) il divieto di sosta con rimozione nelle seguenti aree:

Viale Dante, lato sinistro, direzione via Vaccaro da Piazza Don Colucci sino all’intersezione con Via Vaccaro, per i giorni 29 Maggio e 30 Maggio 2025, dalle ore 00:00 del 29 Maggio fino alle ore 1:00 del 31 Maggio;

Piazza Giorgio Ambrosoli e Via Verdi rotatoria altezza farmacia tutti gli stalli di parcheggio per i giorni 29 e 30 Maggio 2025, dalle ore 00.00 del 29 Maggio fino alle ore 01.00 del 31 Maggio;

Via Vaccaro – intersezione Via Vespucci, tutti gli stalli di parcheggio a partire dalle ore 00.00 del 29/05/2025 e fino alle ore 24.00 del 30/5/2025;

Via Milano – in Area Mercatale a partire dalle ore 16.00 del 26/05/2025 e fino alle ore 24.00 del 02/06/2025;

Via Caporella – n. 2 stalli di parcheggio altezza del civico n. 2 e in Via Giordano Bruno tutti gli stalli di parcheggio per motocicli e ciclomotori a partire dalle ore 00.00 del 26/05/2025 e fino alle ore 24.00 del 30/05/2025;

Fatta eccezione per i mezzi delle Forze dell’Ordine, i mezzi di soccorso, nonché i mezzi dei gestori a corredo delle attività commerciali itineranti debitamente autorizzate.

Si avvisa, inoltre, che:

la necessaria segnaletica stradale verrà apposta da questa U.D. Ufficio “Viabilità” – Servizio “Segnaletica”;

i divieti di sosta con rimozione saranno resi noti ai cittadini 48 ore prima mediante i prescritti segnali stradali;

gli Agenti della Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine sono incaricate di curarne l’osservanza;

contro i contravventori della seguente ordinanza si procederà mediante sanzioni penali e amministrative dettate dalle norme del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.L. 30/4/1992 n. 285, nonché dal D.P.R. 16/12/1996 n. 495;