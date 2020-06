Potenza: necessari interventi per “migranti, disabilità e diritto allo studio”. 20 associazioni scrivono al Sindaco

Politiche sociali e diritto allo studio.

Queste le priorità per 20 associazioni di Potenza racchiuse in una lettera aperta indirizzata all’Amministrazione del capoluogo:

“Alla Cortese Attenzione

Del Sindaco della Città di Potenza

Mario Guarente

Del Presidente del Consiglio Comunale di Potenza

Francesco Cannizzaro

Dei membri del Consiglio Comunale di Potenza

Loro sedi

Oggetto: Richiesta di approvazione mozione politiche sociali, migranti, disabilità e diritto allo studio

Le associazioni della città di Potenza, in seguito alla nota unitaria condivisa in data 30/04/2020, alla mozione urgente presentata al Consiglio Comunale nella seduta dello scorso 02/05/2020 e all’Ordine del Giorno della prossima seduta di detto Consiglio prevista per il 12/06/2020 richiedono alle SV di prendere in considerazione quanto richiesto dalle Associazioni scriventi, affinché anche il Capoluogo di Regione si esprima, attraverso i suoi organismi democratici di rappresentanza politica e sociale, sulla necessità di programmazione di interventi sostanziali e sistematici in tema di politiche sociali, di accoglienza e sostegno ai migranti presenti sul territorio comunale, degli interventi in favore delle persone con disabilità e di implemento delle risorse destinate al diritto allo studio e ai servizi per gli studenti, anche facendosi carico della richiesta presso gli uffici della Regione Basilicata per la realizzazione di un piano complessivo, valido per l’intero territorio del potentino.

Il ruolo della Città Capoluogo non può non essere quello di un’Amministrazione volta alla guida e al sostegno delle comunità locali della Provincia e della Regione tutta, dando prova di riuscire a fare da incubatore per richieste e necessità di un territorio vasto e variegato come quello lucano

Per queste motivazioni le Associazioni e i cittadini tornano a chiedere, con maggiore forza, a tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale di esprimersi su quanto portato all’attenzione dell’Assemblea cittadina, impegnando la Giunta ad un impegno concreto e tangibile durante i lavori della seduta convocata per venerdì 12 giugno 2020.

ANPI Sezione di Potenza;

Rete degli Studenti Medi Potenza;

Coordinamento Democrazia Costituzionale Potenza;

Associazione Insieme Potenza;

WWF Potenza;

Arci Basilicata;

Libera Basilicata;

Associazione Famiglie FuoriGioco Potenza;

Esse Basilicata;

AIPD – Associazione Italiana Persone Down Potenza;

Associazione Lucana Autismo;

GVS – Gruppo Volontariato Solidarietà Potenza;

Comitato Promotore ETS Marisol Lavanga;

Caritas Diocesana Potenza;

CIF provinciale Potenza;

Libera Università delle donne;

Le rose di Atacama;

CGIL Basilicata;

CISL Basilicata;

UIL Basilicata”.

