Potenza, “necessario potenziamento della mobilità notturna per la Parata dei Turchi e la Festa di San Gerardo”. La richiesta

“Si avvicina l’appuntamento con la Parata dei Turchi e la Festa di San Gerardo.

Per facilitare i flussi di viaggiatori da e verso il capoluogo, in aggiunta ai pullman normalmente previsti in orario, occorre potenziare l’offerta di mobilità in orario notturno“.

Queste le parole della Ciufer Basilicata che spiega:

“Per il rientro da Potenza a Melfi, l’unico collegamento dopo le 22:00 e prima delle 5:00 è il Regionale PZ 306, che arriva a Melfi alle 23:40.

Se, invece, occorre raggiungere le località del Marmo Platano, l’ultima partenza da Potenza è fissata alla ore 21:13.

Purtroppo la situazione è analoga anche per i Comuni limitrofi al capoluogo, quindi Avigliano, Pignola, Tito.

Bisogna offrire ai lucani più opportunità di viaggio durante i weekend e i giorni festivi per contribuire alla promozione della sostenibilità ambientale e alla riduzione del traffico stradale.

Continueremo a far pressioni per garantire che questo servizio risponda alle aspettative dei cittadini e contribuisca al miglioramento complessivo della qualità della vita nella nostra regione”.