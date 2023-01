Potenza: neomamme e papà accompagnati da professionisti! Ecco tutti gli appuntamenti gratuiti

Dal 18 gennaio al 12 aprile 2023 l’associazione Latte amore e fantasia, in collaborazione con il Polo Bibliotecario di Potenza e Biciclò Deposito Bagagli, organizza a Potenza un ciclo di incontri sulla genitorialità che vedrà coinvolti professioniste e professionisti dell’area materno-infantile.

La nascita di un bambino o di una bambina è anche la nascita dei suoi genitori e porta con sé numerosi dubbi e domande a cui non è sempre facile dare risposta:

dal parto in casa,

all’allattamento,

dall’attaccamento alla nutrizione al portare in fascia,

passando per stereotipi e pregiudizi,

sessualità dopo il parto.

L’obiettivo è quello di creare momenti di informazione qualificata, benessere e consapevolezza, ma anche alleviare il carico di pensieri che accompagna l’essere genitori, attraverso la giusta dose di leggerezza e ironia e, perché no, con un buon bicchiere di vino!

Gli appuntamenti sono gratuiti e su prenotazione scrivendo a:

info.latteamorefantasia@gmail.com e si svolgeranno nel Polo Bibliotecario di Potenza in via Don Minozzi e nella sede di Biciclò-Deposito Bagagli in Piazzale Istria 73 c/o Stazione di Potenza Superiore.

In particolare:

Mercoledì 1 Febbraio alle 18:00 presso Deposito Bagagli

Basta che c’è la salute…o no? Salute e relazione dalla nascita in poi con Saverio De Marca, Neonatologo

Mercoledì 15 Febbraio alle 18:00 presso Deposito Bagagli

Fatti in casa. Storie di nascite gentili con Martina Montagano, Ostetrica

Mercoledì 1 Marzo alle 18:00 presso Deposito Bagagli

Non mi mangia niente. Luoghi comuni e buone abitudini alimentari fin dalla prima infanzia con Augusto Bilancia, Medico di M.G. Master II livello in Nutrizione e Dietetica

Mercoledì 15 Marzo alle 17:00 presso il Polo Bibliotecario di Potenza

Ti porto con me. Le braccia, le fasce e i marsupi! con Donatella Dente, Psicologa

Mercoledì 29 marzo alle 18:00 presso Deposito Bagagli

Il sesso dopo il parto: questo sconosciuto! con Rosa Gerardi, Ostetrica

Mercoledì 12 aprile alle 17:00 presso il Polo Bibliotecario di Potenza

Rosa, celeste e altre gabbie. Laboratorio su stereotipi e pregiudizi nell’educazione con Sara Bellarosa, Sociologa e Donatella Dente, Psicologa

L’associazione Latte Amore e Fantasia, nata dal desiderio di professioniste e genitori di diffondere la cultura delle scelte libere e consapevoli in tema di salute, nascita, genitorialità, femminile e educazione, in tutte le fasi del ciclo vitale e in connessione profonda con la Natura, opera a Potenza e dintorni dal 2013, mettendo in campo con continuità, attività di vario tipo, quali, ad esempio, percorsi di accompagnamento alla nascita, corsi di yoga mamma e bimbo, massaggio infantile, attività di sostegno alle mamme, corsi di formazione in ambito pedagogico, attività culturali di vario tipo, laboratori creativi e ludico-educativi, e il laboratorio educativo permanente in natura La tribù dei Tora Tora.a

