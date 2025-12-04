ULTIME NEWS

Potenza, niente acqua in queste 12 zone

4 Dicembre 2025

Acquedotto Lucano fa sapere che a Potenza, a causa dell’elevata torbidità del Camastra, provocata dalle ultime intense precipitazioni e dalla conseguente riduzione di produzione al Potabilizzatore di Masseria Romaniello, si potranno avere disservizi nell’erogazione dalle 22.00 del 04/12/2025 alle 07.00 del 05/12/2025 in:

  • Centro storico e zone limitrofe.

Inoltre, per ripristinare il livello dei serbatoi, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 21:30 del 04/12/2025 alle 07:00 del 05/12/2025 in:

  • Via della Genziana
  • Via dell’Agrifoglio
  • Via delle Mattine
  • C.da Baragiano
  • C.da Cavaliere
  • C.da San Francesco
  • C.da Avigliano Scalo
  • C.da Stompagno
  • Via Laimarella
  • C.da Barrata
  • C.da Tiera Tufaroli e zone limitrofe servite dal serbatoio Romaniello Piccolo.

Facciamo sapere ai residenti delle zone interessate di questo disagio.