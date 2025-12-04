Potenza, niente acqua in queste 12 zone

Acquedotto Lucano fa sapere che a Potenza, a causa dell’elevata torbidità del Camastra, provocata dalle ultime intense precipitazioni e dalla conseguente riduzione di produzione al Potabilizzatore di Masseria Romaniello, si potranno avere disservizi nell’erogazione dalle 22.00 del 04/12/2025 alle 07.00 del 05/12/2025 in:
- Centro storico e zone limitrofe.
Inoltre, per ripristinare il livello dei serbatoi, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 21:30 del 04/12/2025 alle 07:00 del 05/12/2025 in:
- Via della Genziana
- Via dell’Agrifoglio
- Via delle Mattine
- C.da Baragiano
- C.da Cavaliere
- C.da San Francesco
- C.da Avigliano Scalo
- C.da Stompagno
- Via Laimarella
- C.da Barrata
- C.da Tiera Tufaroli e zone limitrofe servite dal serbatoio Romaniello Piccolo.
Facciamo sapere ai residenti delle zone interessate di questo disagio.