Potenza, niente alcolici in Centro per la festa di San Gerardo! Ecco l’ordinanza

A Potenza niente alcolici nelle zone interessate dalla festa di San Gerardo.

Il Provvedimento n. 35/2022 del sindaco di Potenza, Mario Guarente, fa sapere:

“Nell’area del Centro Storico cittadino, in viale Dante e piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi per il solo 29 maggio 2022, divieto di vendita – o cessione ad altro titolo – per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico, dal 26 maggio al 30 maggio 2022, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 17.00 e le ore 6.00 del giorno successivo”.

