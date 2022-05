Potenza: previsto contributo di 40 milioni di euro per la nostra città! Ecco i dettagli

Novità per la città di Potenza.

Come riporta Ansa nel dettaglio:

“Il consiglio regionale della Basilicata sta discutendo un maxi emendamento al disegno di legge di stabilità 2022, composto da 16 articoli, che è stato presentato dalla maggioranza di centrodestra.

Tra le norme è previsto un “contributo straordinario” per la città di Potenza di 40 milioni di euro, cifra che servirà ‘per la copertura e la sostenibilità dei costi dei servizi resi nell’ambito delle funzioni comunali‘ e per scongiurare il rischio di un nuovo dissesto per l’amministrazione del capoluogo.

La norma – è scritto nel testo – ‘in ossequio ai principi di sussidiarietà e di leale cooperazione tra Regione ed enti locali’, ha stanziato la somma indicata, ‘al fine di concorrere al sostentamento dell’erogazione di servizi a carattere sovracomunale erogati dal Comune di Potenza‘.

La copertura finanziaria sarà assicurata dalla Regione nel triennio 2022-2024, con un finanziamento di dieci milioni sull’esercizio finanziario in corso, per altri dieci milioni sul bilancio del 2023, e di 20 milioni sull’esercizio 2024.

Lo stesso articolo ha anche destinato tre milioni di euro per i Comuni della Regione in condizioni di squilibrio finanziario“.