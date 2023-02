Potenza, no a questo impianto per il trattamento di rifiuti pericolosi: “salvaguardare la vicina Maratea”. L’appello

“Come già abbiamo sostenuto in passato, diciamo no al rientro in funzione dell’impianto per il trattamento dei rifiuti pericolosi e non di San Sago, nel comune di Tortora (Cosenza).

Rimaniamo fermi su questa posizione per tutelare le popolazioni della Lucania e della Calabria, ma anche per salvaguardare la vicina Maratea, perla del tirreno che non merita di essere macchiata da un rischio simile.

La sola notizia di una possibile riapertura del sito può avere effetti svilenti per l’economia costiera.

Figuriamoci se l’impianto fosse realmente ripristinato”.

Così, in una nota il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe, che aggiunge:

“Siamo per la tutela dell’ambiente, della salute e per lo sviluppo del turismo, che deve rappresentare il valore aggiunto dell’area, alieno dalla cattiva immagine dei rifiuti da smaltire.

Siamo certi che i rappresentanti istituzionali sapranno far valere le ragioni della nostra terra al fine di non deprimerne le chance di crescita socioeconomica“.

