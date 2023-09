Potenza: nominato il nuovo Vice Presidente della Provincia. Auguri di buon lavoro

Il Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano, prendendo atto delle dimissioni dalla carica di Vice presidente di Rocco Pappalardo (Pd) ha contestualmente nominato, su indicazione dello stesso partito di appartenenza, il Consigliere Enzo Bufano nella carica di nuovo Vice Presidente.

Ha dichiarato Giordano:

“Ringrazio Rocco Pappalardo per il gran lavoro svolto in questi mesi nel ruolo di Vicepresidente della Provincia di Potenza.

Gli sono riconoscente per il supporto che mi ha dato nel corso di questo mio primo anno di attività alla guida dell’ente.

Abbiamo avuto modo di collaborare sempre in maniera leale.

La sua abnegazione in favore del nostro Ente è stata per me ‘contagiosa’.

Rocco, nel suo ruolo di Consigliere Provinciale, continuerà ad avere la mia piena fiducia e sono sicuro che si impegnerà in egual modo per il raggiungimento di ulteriori risultati nell’ambito delle attività della Provincia di Potenza.

Intanto non posso che augurargli buon lavoro anche per il suo nuovo ruolo nella Segreteria del Partito Democratico.

Contestualmente faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Vicepresidente Vincenzo Bufano.

Sono certo che avremo modo di collaborare in maniera proficua e costruttiva.

I prossimi saranno mesi cruciali per il futuro del nostro Ente e per il futuro delle nostre comunità”.

Di professione avvocato, Bufano iscritto del Partito Democratico di Melfi dal 2009:

Nel 2011 viene eletto consigliere comunale e da subito ricopre la carica di Presidente del consiglio comunale fino al 2016.

Dal 2018 al 2021 ricopre l’incarico di Assessore all’urbanistica e protezione civile di Melfi.

Dal 2021 viene eletto prima consigliere comunale e poi consigliere provinciale.

In Provincia ricopre da un anno e mezzo la Presidenza della Commissione consiliare all’edilizia scolastica e Istruzione.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)