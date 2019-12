Potenza: non ce l’ha fatta la giovanissima Giovanna, vittima della tromba d’aria che ha colpito Lauria

Un notizia tristissima che non avremo mai voluto dare.

La 28enne Giovanna Pastoressa , vittima della terribile la tromba d’aria che lo scorse 13 Dicembre ha provocato il distacco di parte della copertura del palazzetto dello sport “Palalberti” a Lauria (Pz), determinando il ferimento di 8 persone, non ce l’ha fatta.

Nella giornata di ieri è stata dichiarata la morte cerebrale con la nomina di una commissione per l’avvio degli esami per dichiararne la morte.

Quella tragica sera fu trasportata d’urgenza al San Carlo di Potenza e immediatamente operata nella notte, nel tentativo di ridurre il trauma cranico riportato.

Ricoverata in rianimazione, in coma farmacologico, le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Giovanna aveva iniziato da poco ad esercitare la professione di psicologa.

Pare che i genitori abbiano già dato l’autorizzazione per l’espianto degli organi.

Come riporta una nota di Enzo Manicone:

“l’Associazione Ritorno alla Vita ringrazia la famiglia della dottoressa Giovanna Pastoressa per aver dato il consenso al prelievo degli organi.

Grazie Giovanna riposa in pace”.

Un grandissimo gesto quello della famiglia, così com’è grande il dolore che in questo momento attanaglia loro e tutte le persone che non solo conoscevano il bellissimo sorriso di Giovanna, ma hanno pregato intensamente per lei.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.