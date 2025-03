Oggi è un giorno speciale per Brienza che festeggia, come fa sapere in una nota l’Amministrazione:

“la concittadina Maria che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, compiuti lo scorso 3 Marzo.

Classe 1925, esempio per tutta la sua famiglia e per tutta la nostra comunità, ha trasmesso i veri valori di un tempo, con sacrificio, costanza e tanta ironia.

UN AUGURIO SPECIALE DI VERO CUORE, DA TUTTA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE!”.

Auguri anche dalla nostra redazione.