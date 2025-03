Potenza, nuova sfida per i ragazzi dell’Academy Basket. In bocca al lupo

La prima delle tre trasferte che vedranno l’Academy chiudere la sua stagione regolare nel versante meridionale della Puglia porta i potentini sul parquet della New Virtus Mesagne.

Terza in classifica – ma con una partita da recuperare, lo stesso numero di sconfitte e gli scontri diretti favorevoli nei confronti delle battistrada Castellaneta e Lecce – la squadra di coach Davide Olive si è rilanciata totalmente verso la corsa al vertice della graduatoria.

La vittoria di una settimana fa a Lecce (78-87 in rimonta nell’ultimo quarto) ha infatti cancellato il precedente passo falso casalingo con Monteroni (58-60) e proietta Mauro Stella e compagni in pole position verso la griglia di partenza dei playoff.

Il roster mesagnese combina l’ideale mix di esperienza e gioventù, fondando gli ingressi dalla panchina sul nucleo che lo stesso coach Olive allena con ottimo profitto nella Divisione Nazionale Giovanile con la Fortitudo Francavilla (prima in coabitazione con Milazzo nel girone sud), aggiungendo all’ossatura di partenza Stella (11.9 ppg) – De Ninno (13.4 ppg) – Kalan (17.1 ppg) – Mazzullo (5.3) i due preziosi innesti in corsa della guardia Maralossou e dell’ala Idrissou.

Due le sole battute d’arresto interne – la prima era stata alla 6^ d’andata proprio con Lecce – subite da una Rossotono che un girone fa passò abbastanza agevolmente al PalaPergola (76-97) beneficiando anche di una giornata di grazia al tiro da tre punti: furono ben diciassette, infatti, i canestri pesanti messi a segno da Kalan e compagni in quella circostanza.

La versione recente rossoblù, con qualche sparuta eccezione, ha tuttavia messo in mostra un’identità difensiva che nella gestione Putignano parla di poco più di 65 punti di media concessi e che ha permesso alla squadra capitanata da Giuseppe Pace di giocarsela in ogni circostanza e di rimontare anche un paio di primi tempi complicati, quali quelli di Fasano e Foggia.

Chiaro, dunque, come tante delle potenziali chance di creare grattacapi ed insidie all’avversario di domani passino soprattutto dalla capacità di mettere sul parquet un’altra prestazione difensiva in linea con il trend più recente, del resto anche precedentemente alla sconfitta con Monteroni, Mesagne aveva superato 58-53 Corato in un’altra partita a basso punteggio.

Un banco di prova probante per Potenza, reduce da due significative e nette vittorie su Corato e Barletta proprio perché arrivate contro avversarie che la seguono in classifica, a dimostrazione di come anche in un periodo sfortunato di quattro sconfitte consecutive, l’Academy non si sia mai disunita ed abbia continuato a perseguire in maniera convinta la sola strada del lavoro quotidiano in palestra.

La trasferta di Mesagne, allora, costituisce una verifica significativa per comprendere in che maniera possa iniziare l’ultimo decisivo quarto di stagione.

Palla a due alle ore 18.00 presso il Palazzetto di Via Udine, con direzione arbitrale affidata ai signori Loglisci di Gravina e Siragusa di Brindisi.