Satriano di Lucania: malviventi in fuga! Ecco l’inseguimento dei Carabinieri

Proseguono senza soluzione di continuità i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza al fine di porre un argine alla delittuosità contro il patrimonio e vigilare sulle principali arterie stradali che collegano la Basilicata con le regioni limitrofe.

Nella notte appena trascorsa, gli uomini della Compagnia Carabinieri di Potenza sono stati impegnati nella vigilanza del territorio focalizzandosi sul territorio dei Comuni della Provincia e la viabilità interna che li collega.

Nel corso del servizio, la Gazzella del Nucleo Radiomobile non ha potuto fare a meno di notare l’incedere sin troppo lento di una Mercedes Classe A di grossa cilindrata nell’abitato del Comune di Satriano di Lucania.

Poco distante da essa, tre soggetti travisati nei pressi di un’abitazione che, alla vista della vettura dell’Arma, sono fulmineamente saliti a bordo dandosi a precipitosa fuga.

I Carabinieri hanno quindi ingaggiato un inseguimento lungo la SP95 che si è protratto per diversi chilometri.

Distanza percorsa dalla vettura in fuga ad altissima velocità ed in totale spregio della sicurezza degli altri utenti della strada; automobilisti che i militari non se la sono sentita di mettere ulteriormente in pericolo.

Ragion per cui la vettura è riuscita ad uscire dal campo visivo degli uomini dell’Arma quel tanto che è bastato per sottrarsi al loro controllo.

Immediata la diramazione delle ricerche protrattesi per tutta la notte anche nei territori confinanti. Ricerche che, sfortunatamente, non restituivano esiti positivi per l’auto in fuga le cui targhe, come di consueto, risultavano oggetto di furto.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza invita tutti i cittadini a segnalare tempestivamente al Numero Unico per le Emergenze 112 o rivolgendosi ai presidi dell’Arma sul territorio qualsiasi attività sospetta, contribuendo così a garantire la sicurezza del territorio e la tutela della comunità.