Potenza: nuovo Oro per Francesca Palumbo nella sfida a squadre! Congratulazioni

Dopo il terzo posto nella gara individuale, la fiorettista potentina Francesca Palumbo sale sul gradino più alto del podio di Coppa del Mondo nella prova a squadre disputata a Parigi: il quartetto italiano, formato anche da Alice Volpi, Martina Favaretto ed Erica Cipressa, ha dunque bissato il successo colto all’esordio stagionale nella tappa di Belgrado confermandosi il Dream Team azzurro.

In avvio di giornata l’Italia ha battuto in scioltezza la Romania con il punteggio di 45-16 e la Polonia per 45-31.

Più sofferta la semifinale col Giappone, conclusa sul punteggio di 45-43.

In questi primi tre assalti è stata risparmiata Francesca Palumbo che è tornata in pedana nella finale con gli Stati Uniti dove ha ottenuto un rotondo 6-0 contro Zander Rhodes, ha contenuto il tentativo di rimonta da parte di Lee Kiefer concedendole solo due stoccate ed ha poi lanciato la volata finale col parziale di 5-2 su Stefani Deschner: il punteggio finale è stato di 45-32 per le Azzurre.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)