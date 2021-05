Potenza: in ospedale omaggio a tutte le neo-mamme per rendere la loro Festa ancora più speciale! L’iniziativa

Si è tenuta il 7 maggio 2021 nell’atrio della palazzina amministrativa dell’Aor San Carlo di Potenza, l’iniziativa dell’associazione Viveredonna che ha omaggiato le gestanti del nosocomio potentino con una pianta di begonia.

La presidente dell’associazione Carmen Paradiso ha affermato:

“La consegna di una pianta ha un evidente valore simbolico, in quanto si vuole rafforzare il senso della vita come rinascita, speranza e augurio per tutti noi di lasciare al più presto alle nostre spalle la terribile stagione della malattia pandemica”.

All’iniziativa, oltre ad una rappresentanza dell’associazione Viveredonna, hanno preso parte il presidente del consiglio comunale di Potenza Francesco Cannizzaro e, per l’Aor San Carlo:

il direttore generale, Giuseppe Spera;

il direttore sanitario, Angela Pia Bellettieri;

il direttore del dipartimento Materno infantile, Sergio Schettini.

Il direttore del dipartimento Materno infantile dell’Aor San Carlo, Sergio Schettini, ha detto:

“Siamo molto felici delle attenzioni che le varie associazioni stanno offrendo in questo periodo alle nostre donne e alle nostre mamme che, ora più che mai, hanno bisogno di amorevoli coccole, perché, sebbene abbiamo iniziato ad aprire il reparto alla visita di mariti e papà, è sempre una situazione contingentata e ritengo che pensieri come quello che ha avuto Viveredonna in questa giornata sono molto apprezzati.

Solo una associazione che ha nella sua mission l’onere di portare sostegno, aiuto e condivisione, come Viveredonna poteva organizzare una donazione così delicata come quella che ha fatto in questa occasione pensando alle pazienti del dipartimento Materno-infantile, in vista della ricorrenza della festa della mamma”.

