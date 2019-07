Potenza, Parco fluviale del Basento: ecco i divieti da rispettare per l’estate

Con l’ordinanza numero 96, il sindaco Mario Guarente ha disposto il divieto, in occasione delle manifestazioni previste dal cartellone ‘Estate in città 2019’, all’interno del Parco fluviale del Basento, dal 12 luglio al 30 settembre 2019, agli operatori anche non professionali che esercitano la somministrazione temporanea, di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande superalcoliche (con una gradazione alcolica superiore ai 21°).

Previsto inoltre il divieto, nello stesso Parco e per il medesimo periodo, di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo alimenti e bevande in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto a offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico.

Ha spiegato il Sindaco:

“Il Parco Fluviale del Basento è diventato un piacevole luogo di ritrovo e socializzazione per migliaia di nostri concittadini, abbiamo perciò ritenuto di disporre questi provvedimenti affinché la sicurezza di tutti sia garantita”.

