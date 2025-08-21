Potenza, Parrocchia di Santa Cecilia: Mons. Carbonaro invita ad unirsi in preghiera per invocare il dono della pace. L’evento in programma

L’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, accogliendo l’appello di Papa Leone XIV che invita tutti nella festa di Maria Regina, ad unirsi nella preghiera e nel digiuno per implorare il dono della pace, ha promosso un incontro che si terrà Venerdì 22 agosto alle 20:00 presso la Parrocchia di Santa Cecilia di Potenza.

La serata sarà caratterizzata dall’Adorazione Eucaristica e dalla recita del Santo Rosario, con l’intenzione speciale di invocare il dono della pace per le terre ancora martoriate dai conflitti come la Terra Santa e l’Ucraina.

Ha detto l’Arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, mons. Davide Carbonaro:

«Maria, Madre invocata come Regina della pace, ci accompagni nel nostro grido al Signore perché conceda giustizia, pace e asciughi le lacrime di quanti soffrono a causa della guerra».

Ecco la locandina dell’evento.