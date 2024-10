Potenza, partito il nuovo Terminal del Gallitello: saranno 34 i collegamenti giornalieri! I dettagli

Una nuova stazione con annesso parcheggio di scambio gratuito da circa 200 posti auto al Terminal del Gallitello;

34 collegamenti giornalieri (andata e ritorno) che effettueranno 5 fermate sul percorso cittadino (Terminal Gallitello, Potenza Inferiore Scalo, Potenza Inferiore, San Rocco, Potenza Città, Potenza S. Maria) dalle 4.55 alle 23, nei giorni feriali.

Sono i numeri del nuovo servizio ferroviario metropolitano che è partito ieri a Potenza (il 24 ottobre prossimo a Matera) nell’ambito degli accordi tra Fal e Regione Basilicata per garantire ai cittadini di Potenza una vera e propria metropolitana di superficie e all’intera Basilicata una mobilità moderna, efficiente, sostenibile.

La nuova stazione è stata realizzata all’interno della vecchia officina ferroviaria che è stata completamente ristrutturata e dotata di moderni servizi per gli utenti (info point, sala d’attesa, monitor informativi, wifi gratuito).

Alla manifestazione hanno partecipato:

il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza;

il Direttore Generale, Matteo Colamussi;

il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca;

il Vicepresidente ed Assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe;

il Presidente della Regione, Vito Bardi.

Ha detto il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza:

“A febbraio scorso in questo luogo, appena insediatomi alla guida del nuovo Cda di Fal accolsi il ministro Salvini.

Lui ed il Sen. Pasquale Pepe, oggi assessore regionale ai Trasporti, mi affidarono la prima sfida: aprire questo luogo e questa bellissima stazione.

Bene oggi, dopo 8 mesi, siamo qui a tagliare il nastro ed a celebrare il raggiungimento di questo traguardo nonostante molteplici insidie, per lo più burocratiche.

Per noi questo è solo un punto di partenza, perché intendiamo andare oltre il comfort, la modernità e l’accessibilità di questa stazione.

Per questo annuncio con orgoglio che, nel Cda che terremo oggi pomeriggio, approveremo la Delibera con cui la nostra Società investe 3 milioni e mezzo di euro di proprie risorse per ricostruire una nuova officina ferroviaria.

E’ un segno tangibile dell’impegno che vogliamo promuovere per questa terra.

Fin dai primi giorni del mio insediamento a gennaio scorso, con il Cda, con il Direttore Generale, con i Dirigenti, con le nostre maestranze, con i rappresentanti delle Istituzioni e degli Enti Locali, ci siamo impegnati quotidianamente per dare impulso al grande lavoro che già era stato fatto per migliorare le condizioni del trasporto pubblico e la qualità della vita dei cittadini di Potenza e di tutta la Basilicata, ma anche a rafforzare le sinergie con Istituzioni, Enti Locali e Governo.

Oggi l’inaugurazione di questa stazione e l’avvio dei nuovi servizi metropolitani di Fal nella Città di Potenza (il 24 saranno avviati anche a Matera), suggellano una sorta di Patto con i cittadini e le Istituzioni, per garantire il diritto alla mobilità dei lucani”.

Il Direttore Generale di Fal, Matteo Colamussi ha detto:

“Oggi inauguriamo la stazione che ha sicuramente più anima, che identifica al meglio i tanti ferrovieri che negli anni, con il loro impegno e con il loro lavoro, hanno garantito la mobilità in Basilicata.

Aggiungiamo un altro tassello per concretizzare in tutta la Basilicata il modello Fal: non solo consegniamo alla comunità lucana un hub trasportistico efficiente ed accessibile, una prova tangibile di connessione ed interconnessione trasportistica, ma soprattutto, preserviamo la nostra storia e restituiamo alla città un luogo identitario che testimonia appartenenza al territorio e alle persone.

Ed è questo il significato del globo illuminato che abbiamo voluto installare qui, in linea con lo slogan ‘Tutta tua la città’: connessione al mondo, senso di appartenenza e maggiore rispetto per l’ambiente.

Credo che abbiamo vinto una scommessa importante e coraggiosa: trasformare una vecchia officina in un moderno contenitore che servirà alla città come strumento, speriamo indispensabile, per favorire la mobilità cittadina, ma soprattutto per riconoscere e celebrare l’azione umana compiuta ogni giorno da tante persone di questa Azienda.

Oggi raccogliamo un ulteriore importante risultato, frutto di una sinergia che funziona sempre più tra la nostra Azienda, la Regione Basilicata e le sue Autorità.

Dopo il totale rinnovo del nostro parco mezzi e di gran parte delle stazioni, partiamo con i nuovi servizi metropolitani ed assumiamo l’impegno, entro i prossimi 30 mesi, di ammodernare anche le stazioni di Potenza Città e Potenza Santa Maria, per portare a compimento un modello trasportistico efficiente ed accessibile”.

Il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, ha detto:

“Siamo felicissimi di questa inaugurazione, studieremo nella città di Potenza una mobilità diversa anche per unire il trasporto su gomma con la metro leggera.

Complimenti alla Regione che ha tenuto fede agli impegni, ma anche a Fal, con la magistrale guida del Dg Colamussi che è un visionario, ha avuto la visione di un intervento futuristico che soltanto grazie alla sua verve oggi inauguriamo e non possiamo che esserne felici”.

Secondo l’assessore regionale ai Trasporti, Pasquale Pepe:

“È una pagina importante della mobilità in Basilicata, un tuffo verso il futuro con un atto concreto.

Abbiamo in mente di proseguire e migliorare questo servizio metropolitano e abbiamo molti altri progetti importanti, prima di tutto riaprire subito la stazione del Rione Mancusi che entro un mese deve essere riaperta; ammodernare e rendere accessibili le stazioni di Potenza Città e Potenza S. Maria, dove condividiamo un sottopasso con Rfi e abbiamo già avviato interlocuzioni anche per portare la metro fino a Macchia Romana, quindi Università e Ospedale e riusciremo a garantire il servizio anche nei giorni festivi.

Il parcheggio resterà gratuito e questo consentirà di decongestionare il traffico.

È una bella pagina, anche di leale collaborazione tra Regione e Fal: loro devono mettere al centro i loro utenti senza dimenticare che sono nostri cittadini a cui daremo sempre il massimo”.

Ha concluso il Presidente della Regione Vito Bardi: “È un investimento di 9 milioni di euro in 10 anni, per rendere più agevole e semplice la mobilità e la vita dei cittadini di Potenza.

Sono iniziative decisive per la strategia dei traporti in citta; è previsto anche un parcheggio gratuito che speriamo possa disincentivare l’uso delle auto.

Tutte queste iniziative sono importanti e vanno viste nella unitarietà e nello sviluppo che avverrà nel corso di questo decennio e Fal è l’organo che seguirà tutte queste iniziative.

Si concretizza con i fatti quella strategia di cui abbiamo parlato. E questi sono fatti importanti per la Regione Basilicata e per ilComune di Potenza”.

L’intero progetto di potenziamento del trasporto metropolitano di Potenza è stato finanziato con 8,9 milioni di euro di fondi europei Po Fesr 2007-2013 assegnati dalla Regione Basilicata al Comune di Potenza ed a Fal come soggetto attuatore.

Nell’ambito di questo progetto Fal nella città di Potenza ha già realizzato importanti interventi di riqualificazione urbana, come la eliminazione dei passaggi a livello cittadini e contestuale la realizzazione dei sottopassi di Via Angilla Vecchia, Via Calabria e Via Roma.

Gli orari dei nuovi servizi sono disponibili, sul sito e sulla APP di Ferrovie Appulo Lucane, nonchè su totem e pieghevoli distribuiti nelle stazioni di Potenza; contengono anche un QR code che, inquadrato con la fotocamera di un dispositivo mobile, consente di scaricare gli orari.