Potenza: per l’Academy Basket 10 le vittorie consecutive! Bravissimi ragazzi

Dieci vittorie consecutive, cinquanta nella giovane storia del club, al suo terzo campionato assoluto.

Di fronte ad un PalaPergola nuovamente gremito, l’Academy Baket Potenza festeggia come meglio non potrebbe questo doppio traguardo, superando Mugnano e conservando contemporaneamente anche vetta della classifica ed imbattibilità casalinga.

Il successo arriva al termine di un match equilibrato, che la squadra di coach Olivo prepara bene a dispetto delle assenze di Morra e Mangiapia, in cui però i potentini escono alla distanza nel secondo tempo, trovando a turno diversi protagonisti dell’allungo.

Esposito e il buon impatto di D’Urzo propiziano già un primo tentativo di fuga nel primo quarto (15-6; 21-15) ma il pick and rollo Orefice – Errico (11 punti nel secondo quarto) fa particolarmente male alla retroguardia dell’Academy, che a metà del secondo quarto si trova ad inseguire (29-31 al 15’), prima della parità a 34 all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi, però, si sblocca offensivamente anche Gotelli (11 punti praticamente in un attimo) e le triple di Esposito (5/8) e D’Urzo (altra eccellente partita dopo quella di quindici giorni fa) scavano un solco (53-41; 66-51) che, a cavallo dell’inizio dell’ultimo quarto, finisce per diventare difficilmente recuperabile.

Praticamente in campo sempre con quattro piccoli (40 minuti filati e 7 assist per Angius) più Vaccaro nel secondo tempo, l’Academy – rimasta senza coach Bochicchio per somma di falli tecnici alla panchina – protegge meglio l’area e soffre solo la continuità offensiva di Orefice nel secondo tempo, bloccando a turno le altre soluzioni e giocando una partita di grande sacrificio collettivo.

Ci sarebbe spazio anche per provare a ribaltare la differenza canestri (anche se ora i punti di differenza in classifica sono otto), ma finisce con uno scarto di 13 punti esattamente come nella sfida di un girone fa: sabato alle 19.00 con Caiazzo, terza a due punti dalla vetta, l’ennesimo scontro ad alta quota di questo intensissimo mese di Marzo.

Academy Basket Potenza – ASD Basket Mugnano 82-69 (21-15; 34-34; 57-50)

Academy Basket: Rizman ne, Vece ne, D’Urzo18, Muscillo 3, Naddeo ne, Torlontano 5, Angius 8, Esposito 24, Vaccaro 7, Leone. All. Bochicchio

Mugnano: Orefice 24, Errico 20, Civita 10, Filippi 7, Cotena 4, Del Duca 2, Paone 2, Montanino. Friday ne, Di Leva ne. All. Olivo

Arbitri: Petruzziello e Petrisco di Avellinoa

