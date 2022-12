Potenza: per le feste natalizie arriva la pista da ghiaccio in provincia! Ecco il programma dei F’st’nidd

Inizia un Natale in grande stile a Lavello all’insegna del divertimento per grandi e piccini!

L’Associazione Gruppo Folk, I F’ST’NIDD, ha organizzato e propone alla cittadinanza l’evento “Un Natale sui pattini” durante il periodo natalizio.

Con questo appuntamento si vuol:

ravvivare la vita sociale che ha subito, a “causa covid”, un periodo di fermo delle varie attività commerciali e dei pubblici esercizi;

ripartire e proporre un’iniziativa completa che raccolga nel suo insieme sport, animazione ed intrattenimento.

Valorizzare il contesto artistico della città di Lavello;

promuovere tradizioni in grado di attrarre nel capoluogo persone da tutta la provincia di Potenza, ma anche significativi flussi turistici di più ampio bacino.

Con la giornata di ieri il Gruppo Folk ha concluso la consegna dei biglietti ridotti per il Palaghiaccio presso le Parrocchie, la Caritas e gli Istituti Scolastici.

Afferma il Presidente:

“Siamo contenti di aver contribuito all’organizzazione del periodo natalizio per gioire insieme in un clima di festa”.

L’intrattenimento sarà a cura del Gruppo Folk, I F’ST’NIDD, in Via Lombardia e Via Giovanni XXIII.

Cosa aspettare ancora?

La pista da ghiaccio è stata allestita al Piazzale Scuole Madonnine.

Oggi al via l’inaugurazione alle ore 18:00.

Dal 9 al 23 Dicembre si potrà pattinare dalle ore 16:30 alle 01:00 di notte.

Invece dal 24 Dicembre all’8 Gennaio la pista sarà aperta dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 01:00 di notte.

Ma il Natale a Lavello non è finito qui!

Per la gioia dei bimbi si potrà visitare la casa di Babbo Natale e degli Elfi.

Bellissimo sarà anche l’intrattenimento con spettacoli per adulti e piccini, teatrino di marionette e mascotte a tema, musica live con le migliori Band del paese.

Organizzata anche la lotteria “Vinci un viaggio per 3 persone in Lapponia”!

Gruppo Folk, I F’ST’NIDD vi aspetta numerosi!

Ecco la locandina a cura dei F’st’nidd ed il programma degli eventi natalizi a Lavello.

