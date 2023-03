Potenza: per le ragazze della PM Volley un trittico di gare esterne. In bocca al lupo!

Con la trasferta di Gioia del Colle inizia per la PM Volley Potenza un trittico di tre gare esterne che vedrà le ragazze di coach Marco Orlando per tre settimane consecutive in viaggio.

Sottolinea coach Orlando alla vigilia:

“Inizia per noi un trittico consecutivo di tre trasferte a dir poco proibitive, le utilizzeremo come preparazione per l’ultima parte del campionato, che ci vedrà impegnati con quattro scontri salvezza e che sono, ad oggi, la nostra priorità”.

Primo step Gioia del Colle in casa della terza forza del girone A e tra le formazioni più in forma del momento e gara in salita per Di Camillo e compagne che devono far fronte ancora a molte assenze:

“Gioia del Colle attualmente è una delle due formazioni, con il migliore stato di forma del girone, le atlete rientrare dall’infermeria, che vanno a completare un roster già di grandissimo rispetto, ed il lavoro tecnico di mister Ironico, fanno esprimere la squadra ad un livello altissimo.

Cercheremo di onorare la gara, già di per sé proibitiva, che viene complicata e resa quasi impossibile dalle nostre assenza.

Abbiamo parlato a lungo con la squadra e messo a punto una strategia di ricondizionamento e reintroduzione delle atlete infortunate che possa dare i migliori frutti per le ultime gare del nostro girone, che per noi rappresentano scontri diretti salvezza e devono essere approcciati in maniera vincente e ad organico completo;

il target ed il focus sono diretti dall’ultima settimana di marzo in poi, per centrare la salvezza che le ragazze meritano”.

La gara prenderà il via alle ore 18:00 presso il PalaSport Capurso di Gioia del Colle (BA) sotto la direzione dei signori Fumarola e Rossini.a

