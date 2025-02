Potenza – Pignola: numerosi gli incidenti su questo tratto! Ecco il provvedimento

“Su segnalazione del sindaco di Pignola Antonio De Luca in merito ad una problematica di sicurezza sulla Sp 5 Potenza-Pignola, in qualità di Vicepresidente della Provincia e Presidente della Commissione Viabilità, ho provveduto a fare un sopralluogo nei giorni scorsi anche con il funzionario dell’Ufficio provinciale competente”.

Lo riferisce Carmine Ferrone che aggiunge:

“In particolare per capire le cause dei numerosi incidenti che si sono verificati in un tratto preciso (curva).

Abbiamo riscontrato che oltre all’alta velocità delle auto in transito c’è un problema di presenza di acqua sulla carreggiata proveniente da accessi privati.

A breve la Provincia si occuperà della programmazione degli interventi da attuare per la viabilità di competenza.

Quindi con l’impegno di attenzionare questa strada, tenuto conto del consistente flusso di auto giornaliere, nell’immediato si è deciso di prevenire il rischio incidenti creando delle bande rumorose per favorire il rallentamento delle auto.

Sono in corso i lavori.

La sicurezza stradale per la Provincia resta una delle priorità in stretta sintonia con il miglioramento della viabilità e del collegamento tra i Comuni.

Ma anche per il 2025 come accaduto negli anni precedenti mancano fondi adeguate e risorse finanziarie nazionali e regionali”.