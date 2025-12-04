Potenza pronta ad accogliere residenti e visitatori con questo suggestivo Presepe vivente. L’inaugurazione ufficiale

Potenza si prepara a vivere uno degli appuntamenti più suggestivi del Natale con il Presepe Vivente, manifestazione a sfondo religioso inserita nel cartellone Natale in Città ’25, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Potenza in collaborazione con l’Associazione
Compagnia Teatrale Lu Uarniedd’.
La Nave del Serpentone, nel cuore del Rione Cocuzzo, si trasformerà in un luogo senza tempo dall’8 al 23 dicembre, ogni sera dalle 18:30 alle 21:00, accogliendo visitatori in un percorso fatto di silenzi, luci soffuse, costumi, volti e gesti che raccontano la nascita di Gesù.
L’inaugurazione ufficiale è prevista per lunedì 8 dicembre alle ore 19:00. La regia di Vincenzo Lauria.
Il Presepe Vivente offrirà ai visitatori un percorso emozionante tra scene, personaggi e atmosfere della Natività, riportando al centro il significato autentico del Natale, tra spiritualità, tradizione e comunità.
Durante tutto il periodo sarà presente anche la Casetta di Babbo Natale, pensata per regalare un momento di gioia soprattutto ai più piccoli.
Di particolare valore anche la partecipazione dei ragazzi della Casa Famiglia “Ophelia” della Soc. Coop. Sociale Don Uva di Potenza, struttura afferente all’U.O.S.D. SPARS del DSM di Potenza, che arricchirà l’evento di un importante messaggio di inclusione, solidarietà e impegno
sociale.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma delle manifestazioni natalizie cittadine e rappresenta un’occasione di incontro per famiglie, cittadini e visitatori, contribuendo a valorizzare uno dei luoghi simbolo della città.
Il Presepe Vivente non è soltanto una rievocazione della Natività, ma un invito a rallentare, a lasciarsi attraversare dal messaggio più profondo del Natale: quello della luce che nasce anche nelle notti più buie.
Un appuntamento che unisce tradizione, arte, fede e comunità, restituendo alla città uno spazio di condivisione e bellezza.
Di seguito la locandina con i dettagli.