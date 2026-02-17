Potenza provincia: queste Scuole brillano in un concorso nazionale e ora volano a Roma. In bocca al lupo!

Si è svolto anche per le Scuole della provincia di Potenza l’appuntamento con il Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge scuole secondarie di II grado in tutta Italia.
Nel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse:
- dell’I.T. “Gasparrini – Righetti” di Melfi,
- dell’I.I.S. “G. Peano” di Marsico Nuovo,
- dell’I.I.S. “Federico II di Svevia” di Melfi,
- dell’I.I.S. “Giovanni Paolo II” di Maratea,
- dell’I.T.T. “Marsicovetere” di Villa D’Agri di Marsicovetere,
- dell’I.I.S. “Petruccelli – Parisi” di Tramutola e dell’I.T.T. “Einstein – De Lorenzo” di Potenza,
hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo.
A conquistare il pass per la Finale Nazionale sono state le classi 2^C dell’I.T. “Gasparrini – Righetti”, 2^A dell’I.I.S. “G. Peano”, 1^AL del Linguistico dell’I.I.S. “Federico II di Svevia”, 2^A dell’I.I.S. “Giovanni Paolo II”, 1^C dell’I.T.T. “Marsicovetere”, 2^D MAT dell’I.I.S. “Petruccelli – Parisi” e 1^M dell’I.T.T. “Einstein – De Lorenzo”, che rappresenteranno la provincia nell’atto conclusivo del progetto.
Il Green Game è promosso dai Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Dichiarano congiuntamente i Consorzi promotori:
“Il Green Game continua a dimostrare come l’educazione ambientale possa essere efficace quando utilizza linguaggi e strumenti vicini ai giovani.
Il progetto rappresenta un’occasione concreta per accrescere la consapevolezza sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti e del riciclo, contribuendo alla formazione di cittadini più responsabili e attenti all’ambiente”.
L’approccio didattico del Green Game si fonda su interattività, tecnologia e sana competizione.
Gli esperti formatori di Peaktime, agenzia produttrice del format, accompagnano gli studenti in un percorso dinamico che favorisce partecipazione attiva, lavoro di squadra e attenzione ai contenuti.
Le lezioni non seguono uno schema tradizionale ma coinvolgono direttamente le classi, che al termine delle sessioni si mettono alla prova attraverso quiz e sfide sui temi affrontati.
Per l’edizione 2026, il Green Game ha coinvolto centinaia di scuole su tutto il territorio nazionale, con due modalità di partecipazione:
- Green Game Digital, rivolto agli Istituti Secondari di II grado di tutta Italia,
- Green Game in presenza, dedicato alle scuole della Sardegna.
La Finale Nazionale del Green Game si svolgerà il 31 marzo al Palatiziano di Roma.
Per maggiori informazioni è possibile visitare www.greengame.it e seguire i canali social ufficiali su Facebook e Instagram.