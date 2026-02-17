ULTIME NEWS

Potenza: manca poco alla Gran Parata di Carnevale. Il percorso del corteo

17 Febbraio 2026

Oggi pomeriggio Potenza si veste a festa.

Alle 16:30, da Largo Santa Lucia, prende il via la Gran Parata di Carnevale “Con il cuore al centro – Nessuno escluso”, evento centrale de La Maschera e le Maschere – il Carnevale Potentino, promosso dal Comune insieme all’Associazione “Nessuno Escluso” e alle associazioni aderenti.

Il corteo attraverserà Portasalza e Via Pretoria fino a Piazza G. Matteotti, dove alle 18:30 un flash mob chiuderà la giornata trasformando la piazza in un palcoscenico collettivo.

Sottolinea l’assessore Falotico:

“Non è solo una festa: è la scelta precisa di un’Amministrazione che continua a puntare sulla cultura come strumento di coesione sociale.

Riportare la comunità nelle strade del centro storico, in costume, con il corpo e la voce, significa riappropriarsi della città e affermare che lo spazio pubblico appartiene a tutti — nessuno escluso, appunto”.

L’appuntamento è per le 16:30 a Largo Santa Lucia.

Di seguito la locandina con i dettagli.